Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazında hangi sureler okunur?

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek besmele çekilir. Hemen ardından Fatiha suresi okunmaya başlanır. ‘Allahu ekber’ diyerek Rüku’ya eğilinir. Rüku’dayken üç kere ‘Subhane Rabbiyel Azim’ denilir. Rükü'dan doğrulur ve Semi ‘Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd’ denir. Sonrasında ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir. Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir. Arkasından ‘Allah'u Ekber’ dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir. Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir. ‘Allah'u Ekber’ diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla, - Ettehıyyatü okunur. - Salli ve Barik duaları okunur. - Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. En son, ‘Es Selamu Aleyküm Ve Rahmet’ullah’ diyerek önce sağa sonra sola selam vererek akşam namazının farzını tamamlarız.