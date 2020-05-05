Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazında hangi sureler okunur?

AKŞAM NAMAZI FARZININ KILINIŞI Öncelikle akşam namazının farzına başlamadan önce niyet edilmelidir. Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekatlık farzını kılmaya." İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir. Tekbir getirildikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur. Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır. Fatiha suresinden hemen sonra zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur. ‘Allahu ekber’ diyerek Rüku’ya eğilinir. Rüku’dayken üç kere ‘Subhane Rabbiyel Azim’ denilir. Rüku'dan doğrulur ve Semi ‘Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd’ denir. Sonrasında ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir. Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir. Ardından ‘Allah'u Ekber’ dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir. Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir. ‘Allah'u Ekber’ denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.