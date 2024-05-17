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Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

2024-05-17 14:13:42
Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrasında kazandığı bazı belediyelerde üst düzey yöneticilikler ve personel alımında belediye başkanlarının akraba tercihleri kamuoyunda tepki gördü. Bursa, Balıkesir ve Adana belediyelerinde gündeme gelen bu tür atamaların yapıldığı illere Burdur da eklendi.

1
#1
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Büyük Birlik Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Burdur'dan belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, belediyede Başkan Ali Orkun Ercengiz'in çok sayıda akrabası olduğunu belirterek, bir liste hazırladı. Yeni atama yapmadığını söyleyen Ercengiz ise "Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz" dedi.

#2
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Hazırlanan liste şu şekilde;

#3
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say (teyzesinin oğlu)

#4
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı)

#5
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan (köylüsü)

#6
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Özel Kalem Müdürü Ali Burak Polat (kuzeni-teyzesinin oğlu)

#7
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Su İşleri Birim Şefi personeli Ali Say (teyzesinin oğlu)

#8
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

İmar Müdürlüğü personeli Naile Say (Ali Say'ın eşi)

#9
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Eren Say (Ali Say'ın kardeşi)

#10
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

İtfaiye personeli Müzeyyen Polat (teyze oğlu Burak Polat'ın eşi)

#11
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

İmar Müdürü Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı)

#12
Foto - Akrabaları belediyeye dolduran başkandan skandal savunma

SKANDAL SAVUNMA/ Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, başkan yardımcılarından Ali Say ile dedelerinin kardeş olduğunu, 10 yıldır başkan yardımcısı olduğunu, diğer başkan yardımcısı Mustafa Bozkurt'un 2007'den beri belediyede çalıştığını ve 2021'de ihtiyaç duyulması üzerine başkan yardımcılığına atamasını yaptıklarını söyledi. Üçüncü başkan yardımcısı Hülya Eraslan'ın 28 yıllık belediye çalışanı olduğunu dile getiren Ercengiz, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız? Seçimde de bunları malzeme etmeye çalıştılar. Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz. Benden önce bir kuzenim de tapudan buraya geçiş yapmış. Özel kalem müdürü istisnai bir kadro. Bunlar geçmişte de çok kaşıdılar. Buradan kimseye bir malzeme çıkmaz, diye düşünüyorum. Yani yeni yaptığım bir atama yok. Ben liyakatli atamalar yaptım. Bugüne kadar da 3 dönemdir Burdur halkı bizi seçtiyse belli ki doğru atamalar. Hak eden hak ettiği yere gelmiş. İlk defa da Burdur halkı 3 defa üst üste yetki vermiş. Buradan vereceğim en önemli cevap, sahada yaptığımız çalışmalardır. Yeni dönemde 5-6 birimde görev değişikliği yaptığımız arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yapıyor. Bundan dolayı kendilerinden memnunum" dedi.

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