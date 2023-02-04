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AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

2023-02-04 09:39:21
AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul kar yağışına kavuşuyor. Ankara'da etkili olan yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM, Valilik peş peşe açıklamalarda bulundu uzman isimler de uyardı.

#1
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

#2
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

#3
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul’un, pazar günü sabah 08.00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (İBB AKOM) verilerine göre soğuk hava, kuzeyli rüzgarların 60-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak.

#5
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Soğuk hava nedeni ile 5-7 derece civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

#6
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Yerlikaya "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." dedi.

#7
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Uzman isim Kerem Ökten "Pazar akşamı İstanbul son yılların en ilginç hava olaylarından birini yaşayacak. Rüzgarın anlık hamleleri 2004'ü anımsatıyor. Mor renkler kar. Vortex'in konumu belirleyici olacak. Renk skalası olarak Doğu Anadolu'da yağan 6 saatlik kardan bile fazla yağış barındırıyor..." dedi.

#8
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Prof. Orhan Şen de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur.

#9
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

MARMARA - Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

#10
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

EGE - Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

#11
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

AKDENİZ - Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

#12
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İÇ ANADOLU - Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - BATI KARADENİZ - Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

#13
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ - Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

#14
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

DOĞU ANADOLU - Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

#15
Foto - AKOM alarma geçti! Kuvvetli kar yağışı geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU - Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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