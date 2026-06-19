Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının tutuksuz sanığı İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polisi bile hayrete düşüren film gibi bir operasyonla kurtarıldı. İz kaybettirmek için sürekli şehir ve mekan değiştiren fidyecilerin elinden alınan Karaal’ın ilk sözleri ise olayın arkasındaki gizemi daha da derinleştirdi. Polis, 8 şüpheliyi gözaltına alırken kaçırılma anına dair dehşet verici yeni görüntüler ortaya çıktı.