Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

"Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak, 'Babam nerede, babam nerede' diye hep telefonlarına bakarken 'Anne babamın telefonu açıldı' dedi. Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik. Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefon henüz bulunamadı. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.