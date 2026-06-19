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Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

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Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının tutuksuz sanığı İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polisi bile hayrete düşüren film gibi bir operasyonla kurtarıldı. İz kaybettirmek için sürekli şehir ve mekan değiştiren fidyecilerin elinden alınan Karaal’ın ilk sözleri ise olayın arkasındaki gizemi daha da derinleştirdi. Polis, 8 şüpheliyi gözaltına alırken kaçırılma anına dair dehşet verici yeni görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

Evinin önünden güpe gündüz 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal, polisin nefes kesen takibi sonucu Tuzla’daki metruk bir inşaatta sağ olarak kurtarıldı. Tam bir ay sonra mahkemede hakim karşısına çıkıp savunma yapmaya hazırlanan Karaal’ın, kendisini bulan polislere söylediği ilk söz "Beni zorla kaçırdılar" oldu.

#2
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam evinin önünden kaçırılmıştı.

#3
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olay polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışmaların devamında Karaal'ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, filmleri artamayan bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Karaal Tuzla'da tutulduğu bir inşaat alanında kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8 oldu. Geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

#4
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

KAÇIRILMA ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜ! Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırıldığı ana ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Evinin önünde yürüyen Karaal'ın yolunun bir şüpheli tarafından kesildiği ardından 3 kişi tarafından zorla araca bindirildiği görülüyor.

#5
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

İŞTE ERHAN KARAAL'IN BULUNDUĞU YER! Kaçırılan Erhan Karaal ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin yakalanmamak ve yerlerinin tespit edilmesini engellemek amacıyla Karaal'i sürekli farklı noktalara götürdükleri belirlendi.

#6
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

İŞTE ERHAN KARAAL'DAN İLK GÖRÜNTÜ... SAĞLIK DURUMU İYİ Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek için Erhan Karaal'i önce Kocaeli'nde, ardından Tuzla'da bulunan boş fabrikalarda alıkoydukları öğrenildi. Kurtarıldıktan sonra polise "Beni zorla kaçırdılar" dediği öğrenilen Karaal'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun elverişli hale gelmesinin ardından ise detaylı ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

#7
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

TELEFONU KARTAL'DAN SİNYAL VERMİŞTİ Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal Erhan Karaal'ın telefonunun en son Kartal'da sinyal verdiğini anlatmıştı. Telefonunun boş bir alanda sinyal verdiğini aktaran Karaal, "Bizde iPhone Bul uygulaması var. "

#8
Foto - Yer değiştire değiştire saklamışlar! Bulunan İBB yöneticisi ilk kez konuştu:

"Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak, 'Babam nerede, babam nerede' diye hep telefonlarına bakarken 'Anne babamın telefonu açıldı' dedi. Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik. Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefon henüz bulunamadı. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

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