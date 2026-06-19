Mahallelerde Sıfır Atık Dönüşümü İçin Yeni Dönem: Muhtarlarla Yerel Seferberlik Başlıyor

Sıfır Atık çalışmalarının yalnızca atık yönetimi değil; kaynakların korunması, ekonomik katkı sağlanması ve toplumun yaşam kalitesinin artırılması açısından da önemli bir dönüşüm modeli olduğunu belirten Ağırbaş, bu süreçte muhtarlarla birlikte sahada daha güçlü ve kalıcı modeller oluşturacaklarını ifade etti. Sıfır Atık çalışmalarının yalnızca atık yönetimi değil; kaynakların korunması, ekonomik katkı sağlanması ve toplumun yaşam kalitesinin artırılması açısından da önemli bir dönüşüm modeli olduğunu belirten Ağırbaş, bu süreçte muhtarlarla birlikte sahada daha güçlü ve kalıcı modeller oluşturacaklarını ifade etti. Ağırbaş, “Sıfır Atık Hareketi’ni toplumun her kesimine ulaştırmak, köylerimizden mahallelerimize kadar herkesin bu dönüşümün bir parçası olmasını sağlamak istiyoruz. Bu hareketin en önemli paydaşlarından biri de muhtarlarımızdır. Çünkü muhtarlarımız, vatandaşla en doğrudan bağı olan, mahallesini en iyi tanıyan ve yerel dönüşümü harekete geçirebilecek güçlü temsilcilerdir” dedi. Mahalle kültürünün güçlendirilmesinin yalnızca sosyal bağları değil, çevresel sorumluluk bilincini de artıracağına dikkat çeken Ağırbaş, şehirleşmenin getirdiği kopukluklara karşı mahalle dayanışmasının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti: “Bugün büyük şehirlerde insanlar aynı apartmanda yaşadığı halde birbirini tanımayabiliyor. Oysa mahalle kültürü, insanların birbirini gözettiği, dayanışmanın güçlü olduğu bir yapıydı. Biz çevresel dönüşümü de bu mahalle ruhuyla birlikte ele almak istiyoruz. Mahallelerimizi yeniden güçlü sosyal bağların kurulduğu, ortak sorumluluk anlayışının geliştiği yaşam alanları haline getirmeyi hedefliyoruz.”