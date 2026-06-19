Mahallelerde Sıfır Atık Dönüşümü İçin Yeni Dönem: Muhtarlarla Yerel Seferberlik Başlıyor

Program kapsamında muhtarlara sıfır atık yaklaşımı, kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm, organik atık yönetimi, kompost uygulamaları, tasarruf bilinci ve vatandaş katılımı gibi başlıklarda eğitim ve istişare süreçleri yürütülecek. Sıfır Atık Vakfı, mahallelerin kendi ihtiyaçlarına göre geliştireceği çevre uygulamalarını destekleyerek; evsel atıkların azaltılması, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, organik atıkların değerlendirilmesi, çevre eğitimleri ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Muhtarların sahadaki deneyimlerinin programın temel unsurlarından biri olacağını belirten Ağırbaş, yerel bilgi ve katılımın önemine dikkat çekti. “Bu dönüşümü ancak birlikte başarabiliriz. Belediyelerimiz, vatandaşlarımız ve özellikle muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği kurmamız gerekiyor. Çünkü mahallenin nabzını tutan, vatandaşın güvenini kazanan kişiler muhtarlarımızdır. Onların liderliğiyle çok daha güçlü bir çevre hareketi oluşturabiliriz.” İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ise Sıfır Atık Hareketi’nin temelinde; geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturmak, toplumun her kesimine ulaşarak çevre bilincini günlük hayatın bir parçası haline getirmek anlayışının olduğunu belirterek, “Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde dünyaya örnek olan, sürdürülebilirlik alanında vizyoner çalışmalar yürüten bir yapı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyük hedefin sahada güçlü bir karşılık bulması için vatandaşla en yakın temas noktasında bulunan muhtarlarımızın desteği büyük önem taşıyor. İstanbul’daki 960 muhtarımız ve Türkiye genelindeki 50 binin üzerindeki muhtarımızla birlikte; evlere, okullara, iş yerlerine ve mahallelerimize dokunan, sıfır atık kültürünü yaygınlaştıran ortak bir çalışma modeli oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İstanbul’un tarihi semtlerinden olan Kadırga’dan başlayan bu yeni dönemle birlikte Sıfır Atık Vakfı, mahalleleri sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırıldığı merkezler haline getirmeyi ve yerelden ulusala uzanan güçlü bir çevre seferberliği oluşturmayı amaçlıyor.