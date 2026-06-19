'Neler oluyor' dedirten gelişme: 150 bin İHA yola çıkıyor
ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesinin ardından gözler başka bir noktaya çevrilirken 150 bin İHA'nın bölgeye gönderilecek olması gündeme oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesinin ardından gözler başka bir noktaya çevrilirken 150 bin İHA'nın bölgeye gönderilecek olması gündeme oturdu.
Birleşik Krallık, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar en az 150 bin insansız hava aracı (İHA) ile 350 hava savunma füzesi ve radar sistemi tedarik edeceğini duyurdu.
The Telegraph'ın haberine göre, 752 milyon sterlinlik bu silah paketinin finansmanı, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından sağlanacak.
İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, Ukraynalı mevkidaşı Mihail Fedorov ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna güçlerinin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Tedarik edilecek 150 bin dronun maliyetinin yaklaşık 500 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.
The Telegraph'ın aktardığına göre, silah paketinin maliyeti, Ukrayna'ya sağlanan 2,26 milyar sterlinlik (yaklaşık 2,98 milyar dolar) kredinin bir parçasını oluşturuyor.
Bu kredi, G7 ülkelerinin 50 milyar dolarlık ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) mekanizması çerçevesinde, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilecek gelirlerle geri ödenecek. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 26 milyar sterlinlik Rusya Merkez Bankası varlığının dondurulduğu biliniyor.
İngiltere, Nisan ayında da Ukrayna'ya 120 binden fazla İHA tedarik edileceğini duyurmuş ve ilk partileri göndermişti. Yeni paketin, uzun menzilli saldırı dronları, keşif İHA'ları, lojistik dronları ve deniz sistemlerini içereceği belirtildi.
Rusya, dondurulmuş varlıklarının kullanılmasına ve Ukrayna'ya yapılan her türlü askeri yardıma karşı çıkıyor. Moskova yönetimi, bu tür adımların çatışmayı uzatmaktan başka bir işe yaramadığını savunurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası misilleme tedbirlerinin hazırlandığını belirtmişti.
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