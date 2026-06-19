45 yaşında gelen mutluluk: Anne-kız birlikte mezun oldular

ÇOCUKLARIMA ÖRNEK BIR ANNE OLMAYA ÇALIŞIYORUM: Eğitim hayatına devam etmeyi, üniversite eğitimi almayı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmeyi hedefleyen Gülnaz Harmancı, eğitim hayatına devam edememenin içinde ukde kaldığını söyledi. Okulun sağladığı imkandan faydalanarak tekrar okumaya karar verdiğini belirten Harmancı, şunları kaydetti: "Benim için çok iyi oldu. 4 yıldır devam ediyordum. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Bugüne geleceğimizi tahmin etmemiştim ama çok şükür bitirdik. Bugün kızım da 8. sınıftan mezun oluyor. İkimiz de aynı gün mezun oluyoruz. Farklı bir duygu. Zamanında yapılmadığı için ilerleyen yaşlarda daha farklı oluyor. Güzel bir duygu. KPSS'ye girmeyi düşünüyorum. Ondan önce üniversite sınavına da girecektim ama bir aksilik oldu, giremedim. Gelecek sene üniversite sınavında şansımı deneyebilirim. 4 çocuğum var. En büyük kızım hemşire. Oğlum üniversite mezunu. Sekizinci ve beşinci sınıfa giden çocuklarım var. Elimden geldiğince onlara örnek bir anne olmaya çalışıyorum."