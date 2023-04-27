Akkuyu Nükleer Güç Santrali 'nükleer tesis' statüsünde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, bugün Akkuyu Nükleer Güç Santraline nükleer yakıt yükleyeceklerini belirterek, Türk-Rus tarihçesinde en büyük ortak projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşasında bu denli önemli bir aşamaya gelinmesi vesilesiyle tebriklerini iletti. Bunun pilot bir proje olduğunu kaydeden Putin, “Hem karşılıklı yarara dayalı ve ekonomik çıkar teşkil eden bir projedir ve aynı zamanda iki ülke arasındaki çok yönlü partnerliğimizi de pekiştiriyor. Partnerliğimizin temelinde ise iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar gibi ilkeler bulunuyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine de değinen Putin, “Tabii ki barışçıl nükleer enerji alanındaki işbirliğimizin dışında ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle tüm kilit konularıyla ele almış bulunuyoruz. Sonuç olarak bir takım kritik önem taşıyan anlaşma sağlandı. Detayına çok fazla inmeyeceğim fakat en önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerimizi daha da geliştirmeye karar verdik. İkili ticaret hacmimizi artıracağız. 2022’de 62 milyar doların üzerine çıktı. Ayrıca karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız ve iki ülkenin iş çevrelerini de iki ülkenin pazarlarında daha faal olmaya teşvik edeceğiz” diye konuştu. Rusya’nın, Türkiye’nin enerji kaynaklarına olan ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini ifade eden Putin, “Özellikle doğalgaz konusunda teşviklerini esirgemeyecek. Ama tabii ki doğalgaz bugün çok pahalı bir ürün. Türkiye fiyatı da artacak muhakkak, yani pazar fiyatı artacak. Ama Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji, dünyanın en ucuz enerjilerinden bir tanesidir. Türkiye’ye böyle bir avantaj sağlıyoruz. Ayrıca gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesi konusunda işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Türkiye’de bir gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz. Ve talebi olan yabancı tüketicilerimize doğalgazımızı bu merkezden piyasa fiyatlarından satacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca tarım alanındaki işbirliğimizi pekiştirmek, tarım ürünlerimizin ihracatını karşılıklı olarak artırmak, uluslararası gıda güvenliği konusundaki koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik. Erdoğan’ın fakir ülkelere un sevk etmek gibi bir teklifi var. Bu un, Rus tarafınca ihraç edilen tahıllar da Türk un fabrikaları tarafından üretilecek. Her iki taraf, ileride turistik alışverişlerinin artırılması gerektiğinden yana olduğunu kaydetti. Türk tatil beldeleri vatandaşlarımız arasında büyük rağbet görüyor. Geçen sene Türkiye’ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi. Elbette bunun için olumlu zemin oluşturmak adına biz ikili uçak seferlerimizin sayısının artırılmasına karar verdik” şeklinde konuştu.