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Ekonomi
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Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

2023-10-05 11:59:36
Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk reaktörünün devreye alınmasına ilişkin, "Önümüzdeki yıl inşallah Cumhuriyetimizin 101'inci yılı, '29 Ekim 2024' diye bir tarih hedefimiz var." dedi.

#1
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Bakan Bayraktar, NTV'de Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün faaliyete geçmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Hedef tarihimiz var. Önümüzdeki yıl inşallah Cumhuriyetimizin 101'inci yılı, '29 Ekim 2024' diye bir tarih hedefimiz var. Bunun için gece gündüz yaklaşık 30 bine yakın çalışan, taşeronlar, Rus şirketi yoğun bir şekilde çalışıyor. Ümit ediyorum önümüzdeki yıl bu hedefimizi gerçekleştirip, ilk reaktörü devreye alıp buradan elektrik üreterek, ülkemize ilk nükleer elektriği sunmuş olacağız, tedarik etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

"Çin ile müzakereleri anlaşmaya dönüştürmek istiyoruz"

#4
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Bayraktar, gelecek 30 yılda 20 bin megavatın üzerinde nükleer enerji kapasitesinin devreye alınmasının hedeflendiğinin altını çizerek, Akkuyu'dan sonra Sinop ve Trakya'ya yapılması planlanan nükleer santralleri faaliyete geçirmeyi planladıklarına işaret etti.

#5
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Trakya'ya kurulması hedeflenen NGS'ye ilişkin Çin ile yapılan müzakerelerde önemli aşamalar kaydedildiğini ve bazı noktalarda mutabık kalındığını aktaran Bayraktar, "Biz de bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde artık bir anlaşmaya dönüştürmek istiyoruz. Şayet anlaşamazsak da artık bizim Türkiye olarak farklı bir alternatife yönelmemiz gerekiyor çünkü günün sonunda benim o toplam 20 bin megavatlık nükleer güce ulaşabilmem lazım." dedi.

#6
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

ABD ile Türkiye'nin enerji alanındaki iş birliği konularına değinen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki ABD ziyaretleri sırasında ABD'li yatırımcılar ve finans kuruluşlarına Türkiye'nin gelecek 5 yıl ve karbon nötr hedeflerini anlattıklarını anımsattı.

#7
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Bayraktar, ABD'li yatırımcılardan ve finans çevrelerinden Türkiye'ye çok ciddi bir ilgi olduğunu belirterek, bu çevrelerin yakın zamanda Türkiye'de hem direk yatırımcı hem de finansal destek sağlayıcı olarak yer alacaklarını öngördüklerini dile getirdi.

#8
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Bayraktar, şunları kaydetti: "Bunun ötesinde yeni bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir konuydu. Muhtemeldir ki kasım ayında ilkini yapacağımız Türkiye-ABD Hükümetlerarası Enerji ve İklim Diyaloğu Programı'na başlıyoruz." Söz konusu programı her yıl yapmayı planladıklarını kaydeden Bayraktar, platform ile hükümetler ve şirketleri bir araya getireceklerini aktardı.

#9
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Bayraktar, İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşınması konusunda görüşmelerin de devam ettiğini belirterek, konunun detaylarını görüşmek üzere kasım ayında İsrail'e gitmeyi planladığını dile getirdi.

#10
Foto - Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Türkiye'nin yakın zamanda Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile gaz tedarik anlaşmaları imzaladığını anımsatan Bayraktar, artık sadece gaz ticaretinde transit ülke değil tedarik ettiği gazın ihracatını yapan ve bunu yöneten bir ülke olmayı hedeflediğini ifade etti. Bayraktar, 20 bin kilometreye yakın üretim hattı, 180 bin kilometrelik dağıtım şebekesi, kompresör istasyonları, depolar ve gazlaştırma tesisleriyle Türkiye'nin altyapısının İsrail gazı dahil farklı kaynaklardan Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'den de Avrupa'ya gitmesi için hazır olduğunu söyledi. Sakarya gaz sahasından BOTAŞ'ın şebekesine günlük 4 milyon metreküplük bir akışın olduğunu belirten Bayraktar, "Bizim ilk faz için hedef miktarımız 10 milyon metreküp. Dolayısıyla 4 milyon metreküp inşallah 10 milyona çıkacak ilk etapta. İkinci fazın gelişi ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküpe çıkmış olacak." bilgisini paylaştı. Bayraktar, Gabar sahasının dünya ölçeğinde yapılan önemli keşiflerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Gabar'da bugün itibariye günlük 18 bin varilleri bulan bir üretim var. 2024 yılı sonuna kadar 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Gabar, Sakarya ve inşallah olacak başka keşiflerle Türkiye, özellikle petrol ve doğal gazdaki dışa bağımlılığını azaltmakla büyük bir hedef ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

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