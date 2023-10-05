Akkuyu ile ilgili sürpriz gelişmeyi Bakan Bayraktar resmen duyurdu: Sonrasında olanlar tüm Türkiye'yi bu hale getirecek!

Türkiye'nin yakın zamanda Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile gaz tedarik anlaşmaları imzaladığını anımsatan Bayraktar, artık sadece gaz ticaretinde transit ülke değil tedarik ettiği gazın ihracatını yapan ve bunu yöneten bir ülke olmayı hedeflediğini ifade etti. Bayraktar, 20 bin kilometreye yakın üretim hattı, 180 bin kilometrelik dağıtım şebekesi, kompresör istasyonları, depolar ve gazlaştırma tesisleriyle Türkiye'nin altyapısının İsrail gazı dahil farklı kaynaklardan Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'den de Avrupa'ya gitmesi için hazır olduğunu söyledi. Sakarya gaz sahasından BOTAŞ'ın şebekesine günlük 4 milyon metreküplük bir akışın olduğunu belirten Bayraktar, "Bizim ilk faz için hedef miktarımız 10 milyon metreküp. Dolayısıyla 4 milyon metreküp inşallah 10 milyona çıkacak ilk etapta. İkinci fazın gelişi ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküpe çıkmış olacak." bilgisini paylaştı. Bayraktar, Gabar sahasının dünya ölçeğinde yapılan önemli keşiflerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Gabar'da bugün itibariye günlük 18 bin varilleri bulan bir üretim var. 2024 yılı sonuna kadar 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Gabar, Sakarya ve inşallah olacak başka keşiflerle Türkiye, özellikle petrol ve doğal gazdaki dışa bağımlılığını azaltmakla büyük bir hedef ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.