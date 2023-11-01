2023-11-01 11:45:31 Akın akın TCG Anadolu’ya… Herkes şaşkın! Duyan, oraya akın ediyor: Müthiş gelişmeyi duyurdular…
Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyarete açıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için limana gelenler, saat 10.00'dan itibaren güvenlik kontrolünden geçti. Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilerden Hasan Dereli, AA muhabirine, eski bir tersane personeli olduğunu söyledi. 1980-1990 yılları arasında mekanik üzerine çalıştığını dile getiren Dereli, "Şu an gemiye bakıp kontrol edeceğim. O zamandan bu zamana bir değişiklik var mı, yok mu diye bakacağım. Biz o zaman 300 personelle 6 ayda bir gemi bitirebiliyorduk." dedi.