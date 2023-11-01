Akın akın TCG Anadolu’ya… Herkes şaşkın! Duyan, oraya akın ediyor: Müthiş gelişmeyi duyurdular…

Çocukları ve torunlarıyla Sarayburnu'na gelen Aysel Çevik, yerli ve milli gemi TCG'yi ziyaret edecekleri için memnun olduklarını söyledi. Ziyaretçilerden Şinasi Kılıç, gemiyi göreceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "İçeriye bir an önce girip göreyim diye sabırsızlanıyorum. Eşim rahatsız olduğu için tek ziyarete geldim." diye konuştu. Okul arkadaşlarıyla gemiyi ziyaret eden lise öğrencisi Bilal Satıcı ise yerli ve milli TCG'yi çok beğendiklerine dikkati çekerek, özellikle uçakların çok güzel olduğunu kaydetti. Enes Somsa da gemiyi tekrar ziyaret etmeyi düşündüklerini anlatarak, "Çok beğendik. Gurur verici bir gemi." şeklinde konuştu.