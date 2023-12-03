Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

Akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Zira son dönemde fiyatların ciddi oranda artması bu gibi cihazları yenileme sıklığımızı bir hayli uzatırken, AnTuTu gibi platformlar sayesinde karar verme aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki kasım ayının en hızlı orta segment telefonları hangileri? İşte AnTuTu verilerine göre kasım ayının en hızlı Android orta segment telefonları!