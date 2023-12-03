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Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

2023-12-03 08:48:27
Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

Akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Zira son dönemde fiyatların ciddi oranda artması bu gibi cihazları yenileme sıklığımızı bir hayli uzatırken, AnTuTu gibi platformlar sayesinde karar verme aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki kasım ayının en hızlı orta segment telefonları hangileri? İşte AnTuTu verilerine göre kasım ayının en hızlı Android orta segment telefonları!

#1
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

Kasım ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi AnTuTu’nun kasım listesine bakarsak, MediaTek‘in önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 8’ine güç veriyor. Bu noktada geçtiğimiz ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisiyle gelen realme GT Neo5 SE oldu. Toplamda 1 milyon 166 bin 334 puan alan cihazı, 1 milyon 156 bin 926 puanlı Redmi Note 12 Turbo takip etti.

#2
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 21 bin 724 puanlı OPPO Reno 11 5G yer alırken, dördüncü sırasındaysa 966 bin 513 puanlı iQOO Z8 bulunuyor. Beşinci sırada ise 955 bin 091 puanlı iQOO Neo7 SE karşımıza çıkıyor. Listenin tamamı için 2. sayfaya geçiniz. İşte listenin tamamı:

#3
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

1. Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 GB+1 TB): 1,166,334

#4
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

2. Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 GB+1 TB): 1,156,926

#5
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

3. OPPO Reno 11 5G (Dimensity 8200, 12 GB+512 GB): 1,021,724

#6
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

4. iQOO Z8 (Dimensity 8200, 12 GB+512 GB): 966,513

#7
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

5. iQOO Neo 7SE (Dimensity 8200, 12 GB+512 GB): 955,091

#8
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

6. Vivo S17 Pro (Dimensity 8200, 12 GB+512 GB): 950,981

#9
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

7. Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200 Ultra, 12 GB+512 GB): 902,805

#10
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

8. Xiaomi Civi 3 (Dimensity 8200 Ultra, 12 GB+512 GB): 896,514

#11
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

9. Redmi K60E (Dimensity 8200, 12 GB+512 GB): 895,342

#12
Foto - Akıllı telefon alacaklar dikkat! Orta segmentin lideri belli oldu İşte o telefonlar...

10. OnePlus Ace Racing Edition (Dimensity 8100 Max, 12 GB+256 GB): 892,232

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