Akıllı cihazlardaki büyük tehlike! Hayatımızı böyle izliyorlar

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin, internete erişimi açık olan elektronik cihazların muhtemel tehditlerine vurgu yaptı. Teknoloji şirketlerinin ulaştığı istatistiklerden bahseden Doç. Dr. Şahin, dünyada yaklaşık 40 milyara yakın aygıtın internete bağlı olduğuna dikkat çekti. İnternet üzerinde artık sadece telefon, bilgisayar ve tabletlerin olmadığını söyleyen Doç. Şahin, evlerdeki buzdolapları, televizyonlar ve robot süpürgelerin hem kendi aralarında hem de insanlarla iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekleyerek, büyük bir internet ağıyla karşı karşıya kalındığını belirtti.