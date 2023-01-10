Akıllı cihazlardaki büyük tehlike! Hayatımızı böyle izliyorlar

Doç. Şahin, nesnelerinin internetinin yararlarını ve zararlarını çeşitli örneklerle açıklayarak cümlelerini şu şekilde sürdürdü: “Uzaktan kontrol edebilme özelliğine sahip olan akıllı cihazlar ve acil durumlarda bir takım sunuculara mesaj gönderebilen arabalar aslında çok güzel getirilerdir. Fakat her teknoloji ürünü gibi bu sistemlerinde diğer tarafında bir takım tehdit unsurları söz konusudur. Genellikle veri güvenliğiyle ilgili olan bu tehditler artık hayatlarımızın her noktasındalar. Kişisel alanlarımız başta olmak üzere evlerimizde kullandığımız cihazların güvenliği oldukça önemlidir. Bazı önlemler almazsak kişisel verilerimiz bir başkasının eline geçebilir. Bu konuya yönelik teorikte ve pratikte akademik çalışmalar yapılıyor.