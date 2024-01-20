2024-01-20 12:55:37 Akıl almaz iddialar! İmam hutbeyi eksik okuyunca, kaymakam mikrofonla dövdü! Kaymakam ve valilikten flaş açıklama geldi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden akılalmaz bir iddia geldi. İddiaya göre Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği İddia edildi. İmam hastaneye giderek darp raporu aldı. Kaymakam Akeller, "Hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" dedi.