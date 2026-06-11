Tatlıoğlu, savunma sanayinin eriştiği üstün seviyeyi yeni geliştirdikleri doktrin ve taktiklerle bütünleştirdiklerini belirterek "Geleceğin muharebelerinin gidişatını belirleyecek insansız sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve Kamikaze İDA'ları envanterimize katıyor. Bu unsurları en etkili biçimde kullanmak üzere taktiklerimizi geliştiriyoruz. Deniz Kuvvetleri inşa edilen hava savunma muhripleri ve milli denizaltılarıyla daha da güçlenecek.2027 Eylül ayı sonunda denize indireceğimiz uçak gemisiyle Deniz Kuvvetlerimiz Mavi Vatan'da ve ötesinde ana vatanı denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevlerini icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileri taşıyacak" diye konuştu.