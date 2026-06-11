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#1
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Denizkurdu-II Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Mavi Vatan'da gerçekleştirilen tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı. AKYA harp torpidosu ile hedefini batıran TCG Sakarya denizaltısı göğüsleri kabarttı.

#2
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'dan tatbikatı izledi.

#3
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Tatbikat kapsamında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri gerçekleştirildi. Ardından Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü harekatı yapıldı. Faaliyetler, TCG Kemalreis fırkateyninin Orgeneral Bayraktaroğlu ve komuta kademesi ile gözlemci ülke temsilcilerini selamlamasıyla başladı.

#4
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Senaryo gereği sonarlarla yeri tespit edilen düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca imha edildi. Ardından komandolar, helikopterden sarkıtılan iple TCG Anadolu'ya iniş yaptıktan sonra Türk bayrağı açtı. Senaryo gereği yaralanan bir personel helikopterle TCG Anadolu'ya getirildi, sürüklenen mayın da başarıyla imha edildi.

#5
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Tatbikatta PİRANA kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine hücum yapıldı. Yerli ve milli ATMACA güdümlü mermiyle Burgazada korvetinden 102 kilometre uzaktaki hedefe atış yapıldı. HİSAR-D güdümlü mermiyle 555 kilometre hızla gelen hedef de vuruldu. Son olarak AKYA torpidosuyla denizaltından 10 kilometre menzildeki düşman unsuru imha edildi. Yyrıca deniz hava unsurları, denizdeki 4 hedefe 5 güdümlü mermi attı. Tatbikat hava ve deniz unsurlarının tören geçişiyle sonlandı.

#6
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Tatbikatla ilgili değerlendirmede bulunan Bayraktaroğlu "Personelin eğitim seviyesine, üstün performansına, disiplinine ve kuvvetler arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten gurur duyduk. Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. TSK'nın muharebe gücü yüksektir, her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. TSK savunma sanayimiz ile birleşik bir pozisyon oluşturmuştur. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır. Bahse konu sistemlerin büyük kısmı terörle mücadele harekatı başta olmak üzere, Mavi ve Gök Vatan'da icra edilen faaliyetlerde elde ettiğimiz tecrübelerin savunma sanayisine yansıması sonucunda geliştirme göstermiştir. Denizkurdu-II Tatbikatı'nın amacı harekata hazırlık, sevk ve idare etkinliğinin artırılması, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi. Tatbikatta siber yetenekler ve yapay zeka destekli programlar komuta kontrol süreçlerinde etkin olarak yer aldı" dedi.

#7
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da "Tatbikatımızı icra ettiğimiz bu kritik dönemde dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve caydırıcı bir Deniz Kuvvetlerine sahip olma hedefimizin doğruluğunu, bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir. Bugün TCG Sakarya denizaltımız AKYA harp torpidosu ile hedefini batırdı. Caydırıcılığımızın omurgasında yer alan denizaltılarımızın asıl silahı olan torpidoları millileştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de bugüne kadarki en uzun menzilli ATMACA güdümlü mermi atışını yaparak, silahlarımızı en uzak mesafelerde test ediyoruz. Gelişen ve çeşitlenen hava tehditlerine karşı hava savunması alanında dışa bağımlılığımızı sonlandıran HİSAR deniz güdümlü mermisini farklı senaryolarda deniyoruz" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu

Tatlıoğlu, savunma sanayinin eriştiği üstün seviyeyi yeni geliştirdikleri doktrin ve taktiklerle bütünleştirdiklerini belirterek "Geleceğin muharebelerinin gidişatını belirleyecek insansız sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve Kamikaze İDA'ları envanterimize katıyor. Bu unsurları en etkili biçimde kullanmak üzere taktiklerimizi geliştiriyoruz. Deniz Kuvvetleri inşa edilen hava savunma muhripleri ve milli denizaltılarıyla daha da güçlenecek.2027 Eylül ayı sonunda denize indireceğimiz uçak gemisiyle Deniz Kuvvetlerimiz Mavi Vatan'da ve ötesinde ana vatanı denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevlerini icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileri taşıyacak" diye konuştu.

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