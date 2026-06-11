Tatbikatla ilgili değerlendirmede bulunan Bayraktaroğlu "Personelin eğitim seviyesine, üstün performansına, disiplinine ve kuvvetler arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten gurur duyduk. Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. TSK'nın muharebe gücü yüksektir, her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. TSK savunma sanayimiz ile birleşik bir pozisyon oluşturmuştur. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır. Bahse konu sistemlerin büyük kısmı terörle mücadele harekatı başta olmak üzere, Mavi ve Gök Vatan'da icra edilen faaliyetlerde elde ettiğimiz tecrübelerin savunma sanayisine yansıması sonucunda geliştirme göstermiştir. Denizkurdu-II Tatbikatı'nın amacı harekata hazırlık, sevk ve idare etkinliğinin artırılması, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi. Tatbikatta siber yetenekler ve yapay zeka destekli programlar komuta kontrol süreçlerinde etkin olarak yer aldı" dedi.