Giorgos Koumoullis'ten olay itiraf: Türkiye'yi savaşta yeneceğimize inanan cahiller var
Rum Sosyal Bilimci yazar Giorgos Koumoullis, son dönemde Fransa ve İsrai ile büyük anlaşmalara imza atan Güney Kıbrıs yönetimine uyarı dolu mesajlar gönderdi.
Rum Sosyal Bilimci yazar Giorgos Koumoullis, son dönemde Fransa ve İsrai ile büyük anlaşmalara imza atan Güney Kıbrıs yönetimine uyarı dolu mesajlar gönderdi.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Sosyal Bilimci yazar Giorgos Koumoullis, güney Kıbrıs’ta ‘’Türkiye’ye karşı savaş ilan edip, savaşa kazanabileceğimizi yayan cahiller dolu’’ dedi. Koumoullis, ‘’Birçok Kıbrıslı Rum, kaliteli eğitimden yoksun olduğu için cahildir’’ dedi.
Başpiskopos ile ırkçı ELAM diğer muhafazakârların Kıbrıslı Türklerin azınlık olabilmesi için üniter devlet dayatması yaptığını belirten Koumoullis, ‘’Bunun anlamı savaştır’’ dedi.
‘’Aşırı sağcı cahiller, Rum Ordusu’nu en modern silahlarla güçlendirirsek Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’den kurtarabileceğimizi düşünüyor’’ diyen Rum yazar şöyle devam etti:
Bunlar muhteşem bir zafer kazanıp Türk ordusunu kovabileceğimiz fikrini yayıyorlar. Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğu ve NATO’nun ikinci büyük gücü olduğu onlar için önemsiz bir detay.
Kim bilir, belki ELAM’cılar nükleer silahlara sahip, Türkiye’ye ‘topraklarımızı boşalt yoksa tüm ülken radyoaktif toza döner’ ültimatomu verecek. Birçok Kıbrıslı Rum, kaliteli eğitimden yoksun olduğu için cahildir ve bu nedenle destekledikleri partinin nihai sonuçlarını veya gizli amaçlarını fark etmez.
ELAM, Kıbrıs Sorunu’na çözüm olarak üniter devleti savunmaktadır. Bugünkü ikili toplumlu devleti kaldırmak ve Kıbrıslı Türkleri topluluk statüsünden azınlık statüsüne indirmek istemektedir. “Bir insan bir oy” ilkesiyle Rumların her zaman üstün olmasını amaçlamaktadır. Kısacası ELAM seçmenlerinin cahilliği onları, nihai tahlilde kendi arzularına aykırı olan bir şeyi desteklemeye zorlamaktadır.
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