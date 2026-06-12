Kim bilir, belki ELAM’cılar nükleer silahlara sahip, Türkiye’ye ‘topraklarımızı boşalt yoksa tüm ülken radyoaktif toza döner’ ültimatomu verecek. Birçok Kıbrıslı Rum, kaliteli eğitimden yoksun olduğu için cahildir ve bu nedenle destekledikleri partinin nihai sonuçlarını veya gizli amaçlarını fark etmez.