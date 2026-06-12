  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı Kia EV2 şaşırttı! Resmi menzil değerini aştı Dünya Kupası 3 kırmızı kartla açıldı! Meksika hata yapmadı İpek Tuzcuoğlu'ndan gündeme oturan namaz itirafı: Çok utandım Kızamık can aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti 'Türkiye'ye F-35 verecek misiniz' sorusuna dolambaçlı yanıt: Uçakları vermeyecekseniz paramızı verin Akdeniz'de sıcak saatler: Türk roketi gemiyi batırdı, 555 kilometre hızla gelen hedef vuruldu Tarih verildi: Euro 22 lira değişecek Katar ve ABD arasında sıcak temas Yollar açık hava sergisine gibi! Kamyonlarını bu hale getirmek için binlerce dolar harcıyorlar
#1
Foto - Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Türkiye’de milyonlarca çalışanın ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz ayı maaş zammı dönemi için geri sayım hızlandı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olarak açıklanmasının ardından, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı resmi olarak yüzde 16,61'e ulaştı. Yeni maaş tablolarının netleşmesi için artık sadece tek bir veri, yani haziran ayı enflasyonu bekleniyor.

#2
Foto - Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Piyasalardaki bu hareketlilik sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yılın ekonomi yorumcusu" ödülüne layık görülen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı CNN Türk canlı yayınında güncel veriler üzerinden yeni maaş hesaplamalarını kamuoyuyla paylaştı.

#3
Foto - Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Canlı yayında 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16,61'e ulaştığına dikkat çeken Muhammet Bayram, geçen sene başında bu dönemi ilgilendiren zam farklarının yüzde 16,67 seviyesinde olduğunu hatırlattı. Mevcut verilerle birlikte enflasyon cephesinde alarm zillerinin çaldığını vurgulayan Bayram, Haziran ayında da yıllık enflasyondaki artış serisinin sürmesini beklediğini dile getirdi.

#4
Foto - Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüğünü aktaran Bayram, bu tahminin karşılık bulması durumunda ilk 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18 civarına yükseleceğini ifade etti.

#5
Foto - Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Maaş gruplarına göre oluşacak farklılıklara değinen Ekonomist Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu 6 aylık oran doğrultusunda yüzde 18'lik bir zam artışını doğrudan garantileyeceğini belirtti. Buna karşın, toplu sözleşme şartları nedeniyle memur ve memur emeklileri için durumun biraz farklı olduğunu söyleyen Bayram, 5 aylık enflasyon farkının yüzde 12,41 seviyesinde kaldığını, bu durumun memur emeklilerinin diğer emekli gruplarına kıyasla daha düşük bir zam oranı alacağına işaret ettiğini vurguladı.

#6
Foto - Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Hane halkının bütçesinde en fazla harcama yaptığı kalemlerin konut, ulaşım ve gıda olduğunu hatırlatan Muhammet Bayram, enflasyon karşısında eriyen alım gücünü dengelemek adına en düşük emekli maaşına yapılacak dokunuşun kritik olduğunu belirtti. Bayram, Temmuz ayındaki olası senaryoyu şu rakamlarla özetledi: "Şu an halihazırda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Haziran verisinin ardından yansıtılacak yüzde 18'lik olası zam formülüyle birlikte Temmuz ayında 23 bin 600 TL ila 24 bin TL civarına yükselecektir. Hesaplamalarımız şu anki mevcut enflasyon trendinde bu seviyeleri işaret ediyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama
Gündem

Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama

Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar geldi.
İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

Rüşvetten 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası alan AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, görevinden uzaklaştırıldı. Kararla birlikte ..
İstanbul'da tramvayda mide bulandıran olay: Dövüp polise teslim ettiler!
Gündem

İstanbul'da tramvayda mide bulandıran olay: Dövüp polise teslim ettiler!

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde T4 Topkapı–Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda bir kişi, iddiaya göre 17 yaşındaki bir genç kızı taciz etti. Du..
CHP'de kaset ve koltuk savaşları mahkeme kapılarına düştü! Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nun ihraç operasyonuna muhaliflerden şok misilleme geldi!
Gündem

CHP'de kaset ve koltuk savaşları mahkeme kapılarına düştü! Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nun ihraç operasyonuna muhaliflerden şok misilleme geldi!

'Mutlak butlan' davasını kazanarak mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisine muhalif 9 mi..
'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi
Gündem

'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi

Akit TV'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral seçim için tarih verdi.
Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek
Gündem

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Gazze’de masum canlara kıymaya devam eden Siyonist İsrail‘e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Kan kokusu almış köpek balığı misali coğraf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23