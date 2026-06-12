Hane halkının bütçesinde en fazla harcama yaptığı kalemlerin konut, ulaşım ve gıda olduğunu hatırlatan Muhammet Bayram, enflasyon karşısında eriyen alım gücünü dengelemek adına en düşük emekli maaşına yapılacak dokunuşun kritik olduğunu belirtti. Bayram, Temmuz ayındaki olası senaryoyu şu rakamlarla özetledi: "Şu an halihazırda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Haziran verisinin ardından yansıtılacak yüzde 18'lik olası zam formülüyle birlikte Temmuz ayında 23 bin 600 TL ila 24 bin TL civarına yükselecektir. Hesaplamalarımız şu anki mevcut enflasyon trendinde bu seviyeleri işaret ediyor."