Akdeniz’de acı olay! Mersin’den girdi Antalya’dan çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde cuma günü oğlu ve torunlarıyla birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Döndü Küçük'ün (57) cansız bedeni, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıyıya vurdu. Ceset, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarı taşındı. Tatil için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, cuma günü saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunuyla bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Gözden kaybolan Döndü Küçük'ün bulunması için çalışma başlatıldı. Dün saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde denize girmek için sahile inen Enis Şahiner ve arkadaşları, kıyıya yakın noktada deniz üzerinde bir cisim olduğunu fark etti. Yaklaştıkları cismin ceset olduğunu anlayan Şahiner ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.