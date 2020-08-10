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Akdeniz’de acı olay! Mersin’den girdi Antalya’dan çıktı

2020-08-10 12:24:48
Akdeniz’de acı olay! Mersin’den girdi Antalya’dan çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde geçtiğimiz cuma günü denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 57 yaşındaki kadının cansız bedeni Antalya'da sahile vurdu.

#1
Foto - Mersin'in Anamur ilçesinde cuma günü oğlu ve torunlarıyla birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Döndü Küçük'ün (57) cansız bedeni, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıyıya vurdu. Ceset, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarı taşındı. Tatil için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, cuma günü saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunuyla bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Gözden kaybolan Döndü Küçük'ün bulunması için çalışma başlatıldı. Dün saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde denize girmek için sahile inen Enis Şahiner ve arkadaşları, kıyıya yakın noktada deniz üzerinde bir cisim olduğunu fark etti. Yaklaştıkları cismin ceset olduğunu anlayan Şahiner ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde cuma günü oğlu ve torunlarıyla birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Döndü Küçük'ün (57) cansız bedeni, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıyıya vurdu. Ceset, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarı taşındı. Tatil için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, cuma günü saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunuyla bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Gözden kaybolan Döndü Küçük'ün bulunması için çalışma başlatıldı. Dün saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde denize girmek için sahile inen Enis Şahiner ve arkadaşları, kıyıya yakın noktada deniz üzerinde bir cisim olduğunu fark etti. Yaklaştıkları cismin ceset olduğunu anlayan Şahiner ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

#2
Foto - İhbar sonrası olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Denizden yaklaşık 150 metre açıkta bulunan ceset, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle tespit edildi. Arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle timler, el ele tutuşup birbirlerine destek vererek kıyıya ulaştı. Kıyıdan yüzerek cesede ulaşan dalgıçlar, kıyıya çıkardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kıyıya çıkarılan ceset torbaya alındı. Cansız beden, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarıdaki yolun bulunduğu bölüme taşındı.

İhbar sonrası olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Denizden yaklaşık 150 metre açıkta bulunan ceset, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle tespit edildi. Arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle timler, el ele tutuşup birbirlerine destek vererek kıyıya ulaştı. Kıyıdan yüzerek cesede ulaşan dalgıçlar, kıyıya çıkardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kıyıya çıkarılan ceset torbaya alındı. Cansız beden, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarıdaki yolun bulunduğu bölüme taşındı.

#3
Foto - ANNELERİNİN CESEDİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜLER Yapılan incelemede cesedin Döndü Küçük'e ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine 2 gündür kayıp olan Küçük'ün çocukları ve kardeşleri, olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Annelerinin cansız bedenini gören Küçük'ün oğlu ve kızları, gözyaşı döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konulan Küçük'ün cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cansız beden, buradan da soruşturmanın yürütüldüğü Anamur'a nakledildi.

ANNELERİNİN CESEDİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜLER Yapılan incelemede cesedin Döndü Küçük'e ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine 2 gündür kayıp olan Küçük'ün çocukları ve kardeşleri, olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Annelerinin cansız bedenini gören Küçük'ün oğlu ve kızları, gözyaşı döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konulan Küçük'ün cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cansız beden, buradan da soruşturmanın yürütüldüğü Anamur'a nakledildi.

#4
Foto - Döndü Küçük'ün cesedini görüp haber veren Enis Şahiner,

Döndü Küçük'ün cesedini görüp haber veren Enis Şahiner, "Arkadaşlarla birlikte yüzmeye gelmiştik. Sahile yaklaştık. Arkadaşlara dalgaları gösterdim 'Bugün girmesek mi?' dedik. Bu arada aşağıda sırt üstü bir şeyin yattığını gördük. 'Bu ne diye bir bakın' dedim. Baktı, 'insan' dediler. Saat 16.00- 17.00 civarıydı. Sonra direkt 112, sahil güvenliği aradık. Geldiler. İlk başta ceset taşın önündeydi sonra açığa gitti" dedi

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