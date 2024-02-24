  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Akdeniz sahillerini istila ettiler

2024-02-24 20:59:59
Akdeniz sahillerini istila ettiler

Balıkçıların kabusu haline gelen deniz anaları Akdeniz sahilini adeta istila etti.

#1
Foto - Akdeniz sahillerini istila ettiler

Açık denizde balıkçıların kabusu haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları, deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin ediyor.

#2
Foto - Akdeniz sahillerini istila ettiler

Özellikle çocukların ve balıkçıların ilgi odağı olan ölü denizanaları, zehirli özelliklerini bir süre daha muhafaza ettikleri için tehlike oluşturuyor.

#3
Foto - Akdeniz sahillerini istila ettiler

Son birkaç gündür Mersin’in gözde turizm noktalarının başında gelen Erdemli Kızkalesi ve Silifke’nin Kum Mahallesi sahilinde ölü olarak kıyıya vuran yüzlerce denizanası, görenleri tedirgin ediyor.

#4
Foto - Akdeniz sahillerini istila ettiler

Neredeyse adım başı deniz anasına rastlanan Silifke sahilindeki vatandaşlar durumdan oldukça rahatsız. Geçen sene daha büyük deniz anası geldiğini belirten Kadir Kara, “Canlı mı cansız mı bilmiyoruz. Şimdi yığınla görüyoruz. Büyük dalgalarla daha büyükleri de geliyor” dedi.

#5
Foto - Akdeniz sahillerini istila ettiler

20'ye yakın deniz anası gördüğünü belirten Metin Turgut ise “Bu sahile ilk defa geldim. 20'ye yakın deniz anası gördüm. Bu sene daha çok görüldü” diye konuştu.

#6
Foto - Akdeniz sahillerini istila ettiler

Ahmet Sarı adlı vatandaş da şimdiki deniz analarının daha küçük olduğunu, metre kareye 3-5 tane tepsi kadar büyüklükte deniz anası olduğunu belirtti.

#7
Foto - Akdeniz sahillerini istila ettiler

CHP'li isim AK Partili adayı övdü, CHP medyası hazmedemedi!
Siyaset

CHP'li isim AK Partili adayı övdü, CHP medyası hazmedemedi!

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez..
Sosyal medyaya izleyen bir daha izliyor! İmamoğlu’na haksızlık oluyor
Sosyal Medya

Sosyal medyaya izleyen bir daha izliyor! İmamoğlu’na haksızlık oluyor

Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya kullanıcısı “İmamoğlu’na haksızlık oluyor. Bu sefer onun projelerini anlattım.” Dediği videoyu izleyenl..
Neresinden bakarsan bak rezalet! İYİ Partili eski ortak İmamoğlu’nu ifşa etti
Gündem

Neresinden bakarsan bak rezalet! İYİ Partili eski ortak İmamoğlu’nu ifşa etti

İYİ Parti İBB eski Meclis Üyesi Taylan Yıldız, ortaklık bozulunca, İBB’de CHP’nin yaptığı pislikleri ortaya dökmeye başladı...
Mansur ve Ekrem'in sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı
Gündem

Mansur ve Ekrem'in sonu... Erdoğan Sakarya'da açıkladı

Sakarya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Cumhurbaşkanı yardımcısı" diye şeh..
Veliler dikkat: Akran zorbalığı ölüme götürdü!
Eğitim

Veliler dikkat: Akran zorbalığı ölüme götürdü!

Çanakkale'de boyu kısa diye dalga geçilen ortaokul öğrencisi Eren Özgür arkadaşlarına mesaj atıp evinin penceresinden ölüme atladı. Küçük ço..
Boşanmalar yüzde 5.79 azaldı
Kadın - Aile

Boşanmalar yüzde 5.79 azaldı

Türkiye'de geçen yıl boşanma oranı yüzde 5,79 düştü. Boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşirken evlenen çiftlerin sayı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23