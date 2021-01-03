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Sağlık
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Akciğerleri temizleyerek yenileyen karışım! 3 defa yapmak yetiyor

2021-01-03 11:33:52
Akciğerleri temizleyerek yenileyen karışım! 3 defa yapmak yetiyor

Koronavirüs vakalarının tüm dünyada hızlanarak arttığı şu günlerde akciğerlerimizi güçlendirmenin doğal ve sağlıklı yollarını araştırıyoruz. Bunun yanı sıra kış soğuklarıyla birlikte daha sık görülen gribin yol açtığı öksürüğü geçirmek, bronşları rahatlatarak göğsü yumuşatmak için de en etkili besinleri bulmaya çalışıyoruz. Peki, akciğerlerimizi eskisinden daha güçlü hale getirmek için evde hangi karışımları hazırlayabiliriz? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım akciğerler için yenileyici özelliğe sahip 2 tarif paylaştı. Malzemeler: 1 ananas 3 kereviz sapı 2 havuç 1 avuç içi kişniş veya maydanoz 1 parça soyulmuş taze zencefil

#1
Foto - Yapılışı: Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip haftada 3-4 kez aç karınla 1 bardak için.

Yapılışı: Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip haftada 3-4 kez aç karınla 1 bardak için.

#2
Foto - Kişniş, vücudun akciğer hastalıklarına yol açan ağır metalleri uzaklaştırmasına destek olur.

Kişniş, vücudun akciğer hastalıklarına yol açan ağır metalleri uzaklaştırmasına destek olur.

#3
Foto - Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır. Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden etkisiz hale getirir. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir.

Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır. Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden etkisiz hale getirir. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir.

#4
Foto - Ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Buna ek olarak ananas doğal yoldan detoks etkisi yaratarak akciğerlerdeki zararlı kalıntıların uzaklaştırmasına katkı sunan bromelin enzimini içerir.

Ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Buna ek olarak ananas doğal yoldan detoks etkisi yaratarak akciğerlerdeki zararlı kalıntıların uzaklaştırmasına katkı sunan bromelin enzimini içerir.

#5
Foto - Malzemeler: 1 demet su teresi 1 salatalık 1 şalgam 3 büyük havuç 1 diş sarımsak 1 limon

Malzemeler: 1 demet su teresi 1 salatalık 1 şalgam 3 büyük havuç 1 diş sarımsak 1 limon

#6
Foto - Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip haftada 3-4 kez aç karınla 1 bardak için.

Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip haftada 3-4 kez aç karınla 1 bardak için.

#7
Foto - Su teresi, şişmiş solunum yollarını yatıştırmaya yardımcı olan ve akciğer zarlarını kayganlaştıran maddeler içerir.

Su teresi, şişmiş solunum yollarını yatıştırmaya yardımcı olan ve akciğer zarlarını kayganlaştıran maddeler içerir.

#8
Foto - Şalgam A vitamini bakımından zengindir. Limon da hem antioksidanlarla doludur hem de C vitamini içerir.

Şalgam A vitamini bakımından zengindir. Limon da hem antioksidanlarla doludur hem de C vitamini içerir.

#9
Foto - Dolayısıyla her ikisi de akciğer sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sarımsak, doğal bir antibiyotik, antiviral ve antibakteriyeldir.

Dolayısıyla her ikisi de akciğer sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sarımsak, doğal bir antibiyotik, antiviral ve antibakteriyeldir.

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