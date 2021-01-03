Akciğerleri temizleyerek yenileyen karışım! 3 defa yapmak yetiyor

Koronavirüs vakalarının tüm dünyada hızlanarak arttığı şu günlerde akciğerlerimizi güçlendirmenin doğal ve sağlıklı yollarını araştırıyoruz. Bunun yanı sıra kış soğuklarıyla birlikte daha sık görülen gribin yol açtığı öksürüğü geçirmek, bronşları rahatlatarak göğsü yumuşatmak için de en etkili besinleri bulmaya çalışıyoruz. Peki, akciğerlerimizi eskisinden daha güçlü hale getirmek için evde hangi karışımları hazırlayabiliriz? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım akciğerler için yenileyici özelliğe sahip 2 tarif paylaştı. Malzemeler: 1 ananas 3 kereviz sapı 2 havuç 1 avuç içi kişniş veya maydanoz 1 parça soyulmuş taze zencefil