Akaryakıta indirim geliyor!
ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda sürücüler, litre fiyatında yaklaşık 99 kuruşluk bir düşüş hissedecek.
İndirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 liraya gerilemesi bekleniyor.
Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatının yaklaşık 64,75 lira seviyesine düşeceği öngörülüyor.
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