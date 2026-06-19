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Akaryakıta indirim geliyor!

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Akaryakıta indirim geliyor!

ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

#1
Foto - Akaryakıta indirim geliyor!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

#2
Foto - Akaryakıta indirim geliyor!

Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda sürücüler, litre fiyatında yaklaşık 99 kuruşluk bir düşüş hissedecek.

#3
Foto - Akaryakıta indirim geliyor!

İndirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 liraya gerilemesi bekleniyor.

#4
Foto - Akaryakıta indirim geliyor!

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatının yaklaşık 64,75 lira seviyesine düşeceği öngörülüyor.

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