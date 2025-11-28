Akaryakıta çifte indirim geldi, tabelayı görenler resmen bayram etti

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Brent petrol, en uzun aylık kayıp serisine doğru ilerliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta tabela değişti. Motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Kasım 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…