Haber Merkezi Giriş Tarihi: Akaryakıta çifte indirim geldi, tabelayı görenler resmen bayram etti
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı; benzin ve motorine gece yarısı çifte indirim geldi. Brent petroldeki sert düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası fiyatlar yeniden aşağı yönlü güncellenirken, indirimler sabah itibarıyla tabelalara yansıdı. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 28 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...