Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Akaryakıta çifte indirim geldi, tabelayı görenler resmen bayram etti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akaryakıta çifte indirim geldi, tabelayı görenler resmen bayram etti

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı; benzin ve motorine gece yarısı çifte indirim geldi. Brent petroldeki sert düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası fiyatlar yeniden aşağı yönlü güncellenirken, indirimler sabah itibarıyla tabelalara yansıdı. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 28 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

1
#1
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Brent petrol, en uzun aylık kayıp serisine doğru ilerliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta tabela değişti. Motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Kasım 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

#2
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren tabelalara yansıdı. LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

#3
28 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin litre fiyatı: 54.73 TL Motorin litre fiyatı: 55.03 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin litre fiyatı: 54.22 TL Motorin litre fiyatı: 54.88 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL

#4
Ankara Benzin litre fiyatı: 55.23 TL Motorin litre fiyatı: 56.06 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL

#5
İzmir Benzin litre fiyatı: 55.55 TL Motorin litre fiyatı: 56.38 TL LPG litre fiyatı: 27.53 TL

#6
