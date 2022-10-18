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Akaryakıt skandalı! Bunu da yaptılar

2022-10-18 08:55:08
Akaryakıt skandalı! Bunu da yaptılar

Akaryakıt piyasasında hareketli günler devam ederken İzmir’in Torbalı ilçesinde büyük bir skandala imza atıldı.

#1
Foto - Akaryakıt skandalı! Bunu da yaptılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Akaryakıt skandalı! Bunu da yaptılar

kipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi. Depolarda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

#3
Foto - Akaryakıt skandalı! Bunu da yaptılar

Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.

#4
Foto - Akaryakıt skandalı! Bunu da yaptılar

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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