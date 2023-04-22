2023-04-22 08:01:34 AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak
AK Parti'nin seçim beyannamesinde asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış sağlanacağı sözü verildi. Part-time işlerin önü açılacak, işsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, bakım ekonomisi güçlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı.