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AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

2023-04-22 08:01:34
AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

AK Parti'nin seçim beyannamesinde asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış sağlanacağı sözü verildi. Part-time işlerin önü açılacak, işsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, bakım ekonomisi güçlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı.

#1
Foto - AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

Asgari ücretin yanı sıra memur ve emeklilerin enflasyonun üzerinde artış ve refah payı almaları sağlanacağı vurgulanırken, tüm çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sözü verildi. Part-time işlerin önü açılacak, işsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek, bakım ekonomisi güçlenecek.

#2
Foto - AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

İŞSİZLİK MAAŞINA KOLAY ERİŞİM Pasif işgücü programlarının erişilebilirliği güçlendirilecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları kolaylaştırılacak. İş sağlığı ve güvenliği reformu kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek. İş gücü piyasasında kayıt dışılığa izin verilmeyecek. Rehberlik ve gönüllü uyum ön planda tutulacak, risk odaklı denetim kapasitesi etkinleştirilecek. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak.

#3
Foto - AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

KADIN İSTİHDAMI ARTACAK Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlere yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli iş gücü sayısı artırılacak. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 35'in, işgücüne katılma oranı yüzde 40'ın üzerine çıkarılacak. İş sağlığı ve güvenliği reformunu kararlılıkla uygulamaya devam edilecek. İşgücü piyasasının yeşil ve mavi ekonomi, döngüsel ve dijital ekonomi ile iklim değişikliğine uyumunu hızlandıracak. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerinin hızlandırılmasını ve kalıcılıklarının teşvik edilecek. Güvenceli esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılıkla mücadele mekanizmalarını güçlendirerek, 2028 yılında kayıtdışı istihdamın payı yüzde 20'nin altına indirilecek.

#4
Foto - AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

BAKIM SİGORTASI GÜÇLENECEK Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında aile kalmayacak. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Uzun Dönemli Bakım Sigortası'nda yeni model oluşturulacak. Vatandaşların uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulanacak.

#5
Foto - AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

ÇALIŞMA İZİN KRİTERLERİ GÜNCELLENECEK Çalışma izni kriterleri de yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirlenecek. Sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri etkinleştirilecek. Sosyal destek programları ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecek. Sosyal yardımlardan yararlanma koşulları standardize edilecek.

#6
Foto - AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken detay! Part-time işlerin önü açılacak

TÜKETİCİLER KORUNACAK Modern teknolojiler ve organizasyonlar kanalıyla tüketici hakları güçlendirilmeye devam edilecek. Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere hassas tüketici gruplarına özel önlemler getirilecek. Finansal tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Ürün güvenliği mevzuatı yeşil dönüşüm, yapay zekâ, döngüsel ekonomi üçgeninde güncel hale getirilecek.

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