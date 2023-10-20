AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

AK Parti, Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken, İstanbul için özel çalışma yapılıyor. AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı anketlerde hem potansiyel belediye başkan adayları hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorgulanıyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulislerde konuşulan AK Parti'nin İstanbul araştırmasını yazdı. Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle: