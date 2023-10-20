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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

2023-10-20 14:30:11
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

AK Parti, Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken, İstanbul için özel çalışma yapılıyor. AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı anketlerde hem potansiyel belediye başkan adayları hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorgulanıyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kulislerde konuşulan AK Parti'nin İstanbul araştırmasını yazdı. Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

#1
Foto - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

“AK Parti tabanı, Fahrettin Koca’yı daha tanınır bulmasına karşın, eski Çevre Bakanı Murat Kurum’u aday olarak görmek istiyor. (…)

#2
Foto - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

AK Parti’de son haftalarda kapalı kapılar ardında ‘güçlü ve etkin aday’ bulma çalışmaları hız kazandı. İstanbul’da konuşulan iki isimden Kurum’un ön plana çıktığı, seçmene sorulan isimlerden Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu’nun geride kaldığı belirtiliyor.

#3
Foto - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ancak Göksu’nun kulis faaliyetlerini sürdürdüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında.”

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