2024-04-15 11:02:00 AK Partili milletvekilinin “ıstakoz ziyafeti”ne AK Partili o isimden sert tepki! “Erdoğan” detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde yaptığı ıstakoz ziyafetine, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'den tepki geldi. AK Partili Birinci, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! 'Partimizden defolup gidin kardeşim' konu bu kadar basit" ifadelerini kullandı.