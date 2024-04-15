  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

AK Partili isimden tepki çeken paylaşım! Halktan bu kadar da kopulmaz ki! Yazık, vallahi yazık

Binbir zahmetle toplanıyor! Öyle nadir bulunuyor ki kilosu 600 TL

CIA'den MİT Başkanı İbrahim Kalın'a savaş teklifi!

Ve beklenen müjde geldi! Emekliye yeni zam

Santos’tan “Hadi git işine be” dedirten açıklama: Beşiktaş için büyük ayıbı duyurdular…

AK Partili milletvekilinin “ıstakoz ziyafeti”ne AK Partili o isimden sert tepki! “Erdoğan” detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim

Tüm Türkiye'ye duyurdular: Merakla bekleniyordu: Hakem paniği böyle oldu işte…

Büyük bir edepsizliğe imza atmıştı! Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok’tan “Hadi git işine be” dedirten açıklama
Gündem
5
AK Partili milletvekilinin "ıstakoz ziyafeti"ne AK Partili o isimden sert tepki! "Erdoğan" detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim

2024-04-15 11:02:00
AK Partili milletvekilinin “ıstakoz ziyafeti”ne AK Partili o isimden sert tepki! “Erdoğan” detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde yaptığı ıstakoz ziyafetine, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'den tepki geldi. AK Partili Birinci, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! 'Partimizden defolup gidin kardeşim' konu bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

1
#1
Foto - AK Partili milletvekilinin "ıstakoz ziyafeti"ne AK Partili o isimden sert tepki! "Erdoğan" detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim

AK Parti İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, Instagram hesabından, Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci ise Bursalı'nın paylaşımına X hesabından sert tepki gösterdi.

#2
Foto - AK Partili milletvekilinin "ıstakoz ziyafeti"ne AK Partili o isimden sert tepki! "Erdoğan" detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim

Birinci'nin paylaşımı şu şekilde:  "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter! Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! 

#3
Foto - AK Partili milletvekilinin "ıstakoz ziyafeti"ne AK Partili o isimden sert tepki! "Erdoğan" detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim

O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim! Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız. Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. 

#4
Foto - AK Partili milletvekilinin "ıstakoz ziyafeti"ne AK Partili o isimden sert tepki! "Erdoğan" detayı dikkat çekti! Partimizden defolup gidin kardeşim

Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter: “Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit." ——

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE’den 30 milyar dolarlık yeşil enerji yatırımı yolda
Ekonomi

BAE’den 30 milyar dolarlık yeşil enerji yatırımı yolda

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE). Türkiye’nin 2053 yılı için belirlediği “net sıfır emisyon” hedefi çerçevesinde, Türkiye’de yeşil enerji..
İhsan Şenocak'tan İran'dan İsrail'e saldırıya ilişkin dikkat çeken tespit!
Gündem

İhsan Şenocak'tan İran'dan İsrail'e saldırıya ilişkin dikkat çeken tespit!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Teleferik faciasında sıcak gelişme! CHP'li belediye başkanıyla birlikte 4 kişi tutuklandı!
Gündem

Teleferik faciasında sıcak gelişme! CHP'li belediye başkanıyla birlikte 4 kişi tutuklandı!

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırke..
15 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (15 Nisan 2024) sunuyoruz...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sadece Müslümanlara bırakamayız
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sadece Müslümanlara bırakamayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyadaki olumsuzlukların kaldırılmasını sadece Müslümanlara bırakam..
Türk SİHA’larına hava füzesi: Oyun değiştirici olacak!
Teknoloji

Türk SİHA’larına hava füzesi: Oyun değiştirici olacak!

Bayraktar TB2 SİHA'ların savaş sahasındaki performansı dünyada ses getirirken Baykar, Türk SİHA’larına havadan havaya füze atım kabiliyeti k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23