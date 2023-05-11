AK Partili isim Müge Anlı'ya katıldı! Müge Anlı görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Söz alan Şebnem Bursalı, "Müge Anlı ile Tatlı Sert programı zaten senin ne istediğini ne istemediğini çok net ortaya koyuyor yıllalrdır. Kadınların her alanda öncelikle aile yaşamında, toplumda, iş yaşamında, siyasetten tut da bizim mesleğimiz, her alanda hep en önce karar verici noktada daha güçlü daha ayakları yere basan. Ne istediğini bilen ve ne istemediğini de bilen... Ben hep onu söylüyroum ne istediğini de bileceksin ne istemediğini de. O yüzden yaptığın programların bu kadar izlenmesi tesaadüf değil. Senin çalışkanlığın ve ekibinle de uyumlu bir şey ama dediğim gibi kadınlar özelindeki yaptığın bu yayınlar sadece Türk televizyonlarında değil düya televizyonlarında da bir kült. Seninle arkadaş ve kardeş olduğumuz için gurur duyuyorum." dedi.