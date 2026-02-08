AK Partili belediye başkanına kıyafeti üzerinden alçakça sözler! Tepki üstüne tepki yağıyor

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Albayrak şunları söyledi: "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir.