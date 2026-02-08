AK Partili belediye başkanına kıyafeti üzerinden alçakça sözler! Tepki üstüne tepki yağıyor
İYİ Partili olduğu belirtilen Mehmet Emin Korkmaz isimli şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i, başörtülü ve geleneksel olan kıyafeti üzerinden hedef aldı. "Siyasal İslamcı" olmakla suçladığı Güneş için skandal ifadeler kullanan Korkmaz'a AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir." dedi.