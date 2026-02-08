AK Partili belediye başkanına kıyafeti üzerinden alçakça sözler! Tepki üstüne tepki yağıyor

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

İYİ Partili olduğu belirtilen Mehmet Emin Korkmaz isimli şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i, başörtülü ve geleneksel olan kıyafeti üzerinden hedef aldı. "Siyasal İslamcı" olmakla suçladığı Güneş için skandal ifadeler kullanan Korkmaz'a AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir." dedi.

İYİ Partili olduğu belirtilen Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı AK Partili Zeynep Güneş'i başörtüsü ve yerel kıyafeti üzerinden hedef aldı. Korkmaz, Güneş için skandal ifadeler kullandı.

Korkmaz şunları söyledi: "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban... En azından benim annemin kılığı kıyafeti, tahsili var!" Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. Korkmaz tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Albayrak şunları söyledi: "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir.

Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız."

Yorumlar

Pars

Siyasal Yahudilerin görüşüne benziyor

Ahmet

Elhamdülillah.nekadarda güzel grininmiş. Bu kıyafet siyasi.degil. Bu bizleri ve korumaz denen mahlukun da yaracısı olan ALLAH 'ın emrine göre giyiniş. Tekrar Elhamdülillah. Allah c.c sayılarını artırsın.
