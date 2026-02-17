  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İddiaların yüzde 74'ü kanıtlanmadı Yapay zekanın iklime faydası yok Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti Avrupa'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur! İngiltere’de son 5 yılın en kötüsü Doğu’da kar felaketi: Ulaşım durma noktasına geldi Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür... Denize sıfır kaçak yapı! Antalya falezlerinde şaşkına çeviren görüntüler AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar İşgalciye en güzel cevap: Gazze’de yıkık duvarlar Ramazan için süslendi
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yeniden Refah Partisi saflarından gelen toplu istifa ve katılım törenine sahne oldu. Farklı ilçelerden toplam 26 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığı törende, rozetleri AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş bizzat taktı. Konya’da yerel yönetimlerde "istikrar ve uyum" mesajının verildiği bu katılım, kentteki siyasi dengeleri AK Parti lehine güçlendiren stratejik bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

#1
Foto - AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da katıldığı AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda 26 belediye meclis üyesinin partiye katıldığı açıklandı. Katılımların büyük bölümünün Yeniden Refah Partisi’nden gerçekleştiği belirtildi. Rozetler, toplantıya katılan parti yöneticileri tarafından takıldı.

#2
Foto - AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

Toplantı, Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın yanı sıra Uğur İbrahim Altay, Fatih Özgökçen, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

#3
Foto - AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

Toplantıda yapılan konuşmalarda teşkilat çalışmalarına ve yerel yönetimlerde “uyumlu çalışma” vurgusuna öne çıktı.

#4
Foto - AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

Parti yöneticileri, Konya’da “hizmet ve istikrar siyasetinin kararlılıkla sürdürüleceğini” savundu. Yeni katılımların partiye güç kattığı belirtilirken, yerel yönetimlerde koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

#5
Foto - AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

Öte yandan, farklı ilçelerden gerçekleşen geçişlerin özellikle Yeniden Refah Partisi saflarından olması, kent siyasetinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

AK Parti’ye geçen 26 belediye meclis üyesi şöyle: Halil İbrahim Ethem Çınar, Muhammed İbrahim Nokta, Sami Acıyan, Tevfik İnce, Adem Dilekli, Hasan Altunay, Hüsamettin Güzel, Ercan Gözel, Süleyman İnce, Mehmet Ceylan, Mehmet Ali Çakmak, Mehmet Nazmi Çoban, Kadir Ayan, Mehmet Ünal, Aziz Ecer, Savaş Kara, Rasim Bayrakçı, Şahin Topal, Bünyamin Kotuk, Mehmet Ateş, Mustafa Derinsu, Emre Genç, Şükrü Büyükyılmaz, Mehmet Günay, Hüseyin Ali Soykan ve Adem Dalbudak.

#7
Foto - AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı.
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23