AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar
AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yeniden Refah Partisi saflarından gelen toplu istifa ve katılım törenine sahne oldu. Farklı ilçelerden toplam 26 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığı törende, rozetleri AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş bizzat taktı. Konya’da yerel yönetimlerde "istikrar ve uyum" mesajının verildiği bu katılım, kentteki siyasi dengeleri AK Parti lehine güçlendiren stratejik bir gelişme olarak kayıtlara geçti.