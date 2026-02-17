Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Kulis bilgisi sızdı: İşte masadaki son rakam
Emekliler başta olmak üzere dul ve yetimler için bayram ikramiyesi merak ediliyor. İşte masadaki son rakamlar...
Emekli taban aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur üzerinden hisseleri oranında maaş alan dul ve yetimlerin aylıkları da 20 bin TL üzerinden hesaplanmaya başlandı. Kulislerde bayram ikramiyesi için 3 farklı senaryo var. Bu senaryolar içinde en yüksek olan biraz zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İşte o üç ihtimal:
Kulislerden sızan bilgilere göre ikramiyeler için telaffuz edilen rakamlar şöyle:
5.000 TL Senaryosu: Mevcut rakama 1.000 TL artış yapılması. 5.500 TL Senaryosu: "Bütçe zorlanarak" yapılacak orta yol artışı. 6.000 TL Senaryosu: En yüksek ihtimal olarak sunuluyor.
*Eğer ikramiye 5 bin TL olursa, emekliler iki bayramda toplam 10 bin TL; *6 bin TL olursa toplam 12 bin TL alacak.
İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde: Yüzde 75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL Yüzde 50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL Yüzde 25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL 5.500 TL'ye çıkarılırsa: Yüzde 75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL Yüzde 50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL Yüzde 25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL
6 bin TL'ye çıkarılırsa: Yüzde 75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL Yüzde 50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL Yüzde 25 oranında aylık alan eş: 1.500 TL Dul ve yetimler böylelikle iki bayramda en az 7.500 TL, en çok ise 9 bin TL ikramiye alacak.
Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK? SGK’dan emekli aylığı alanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.) Yaşlılık aylığı alanlar Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar Ölüm aylığı alanlar Sürekli iş göremezlik geliri alanlar Şehit yakınları ve gaziler Muharip gaziler ve terörden zarar gören vatandaşlar Güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular Ayrıca bu kişilerin hak sahipleri de hisse oranına göre ikramiye alabilecek.
Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiyeden hisse oranında yararlanıyor. Örneğin, yüzde 75 oranında dul aylığı alan kişi, ikramiyenin yüzde 75'ini, yüzde 50'sini alan ikramiyenin yüzde 50'sini, yüzde 25'ini alan ise yüzde 25'i kadar ikramiye alıyor. Bayram ikramiyesi; dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bağlanan oran kadar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise iş göremezlik oranı kadar yatırılacak.
