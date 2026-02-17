Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Kulis bilgisi sızdı: İşte masadaki son rakam

Emekli taban aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur üzerinden hisseleri oranında maaş alan dul ve yetimlerin aylıkları da 20 bin TL üzerinden hesaplanmaya başlandı. Kulislerde bayram ikramiyesi için 3 farklı senaryo var. Bu senaryolar içinde en yüksek olan biraz zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İşte o üç ihtimal: