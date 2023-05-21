2023-05-21 14:47:18 AK Parti'den Ümit Özdağ hamlesi!
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde taraflar arasında temaslar devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde taraflar arasında temaslar devam ediyor.
Son olarak AK Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek.
Duvar'da yer alan habere göre görüşme basına kapalı gerçekleştirecek.
Özdağ, cuma günü partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.
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