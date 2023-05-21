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Siyaset
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AK Parti'den Ümit Özdağ hamlesi!

2023-05-21 14:47:18
AK Parti'den Ümit Özdağ hamlesi!

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde taraflar arasında temaslar devam ediyor.

#1
Foto - AK Parti'den Ümit Özdağ hamlesi!

Son olarak AK Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi.

#2
Foto - AK Parti'den Ümit Özdağ hamlesi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek.

#3
Foto - AK Parti'den Ümit Özdağ hamlesi!

Duvar'da yer alan habere göre görüşme basına kapalı gerçekleştirecek.

#4
Foto - AK Parti'den Ümit Özdağ hamlesi!

Özdağ, cuma günü partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

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