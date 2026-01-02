AK Parti’den “Gazze” çıkışı: Bu artık şart oldu

Bunun durması için egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğinin altını çizen Akar, "Amacımız ve dileğimiz bir an önce bu devletin kurulması ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi, akan kanın durması ve Filistinlilerin bu acılarının sona ermesidir. Bu mutlaka böyle olacak. Sadece insanların öldüğü değil, insanlığın öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Hepimiz tek tek sorumluyuz. Elimizden gelen ne varsa yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.