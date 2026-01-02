AK Parti’den “Gazze” çıkışı: Bu artık şart oldu

Akar, Gazze'yi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını, bir gün mutlaka bunların hesabı sorulacağına ve gereği yapılacağına inandıklarını belirterek, Allah'tan bunun için yardım dileyip, dua ettiklerini kaydetti. Tarihin Gazze'de yaşananlarının hesabını soracağını aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız devamlı surette Filistin konusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya, sadece Türkiye'de değil, bütün uluslararası ortamlarda önder olmaya, lider olmaya devam ediyor. İnşallah bunun sonucunda da hepimizin beklediği hayırlı sonuçlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Buna çalışıyoruz, çalışacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir gün mutlaka." dedi.