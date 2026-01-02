  • İSTANBUL
Siyaset
4
Yeniakit Publisher
AK Parti’den "Gazze" çıkışı: Bu artık şart oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti’den “Gazze” çıkışı: Bu artık şart oldu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasının şart olduğunu vurgulayarak iki devletli çözümle akan kanın durması gerektiğini söyledi.

#1
Foto - AK Parti’den "Gazze" çıkışı: Bu artık şart oldu

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen Filistin'e destek eyleminde dünyaya Gazze için ortak çağrı yapıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Filistin'de yıllardan beri devam eden büyük ve kanayan bir yara olduğunu dile getirdi.

#2
Foto - AK Parti’den "Gazze" çıkışı: Bu artık şart oldu

Bunun durması için egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğinin altını çizen Akar, "Amacımız ve dileğimiz bir an önce bu devletin kurulması ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi, akan kanın durması ve Filistinlilerin bu acılarının sona ermesidir. Bu mutlaka böyle olacak. Sadece insanların öldüğü değil, insanlığın öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Hepimiz tek tek sorumluyuz. Elimizden gelen ne varsa yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - AK Parti’den "Gazze" çıkışı: Bu artık şart oldu

Akar, Gazze'yi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını, bir gün mutlaka bunların hesabı sorulacağına ve gereği yapılacağına inandıklarını belirterek, Allah'tan bunun için yardım dileyip, dua ettiklerini kaydetti. Tarihin Gazze'de yaşananlarının hesabını soracağını aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız devamlı surette Filistin konusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya, sadece Türkiye'de değil, bütün uluslararası ortamlarda önder olmaya, lider olmaya devam ediyor. İnşallah bunun sonucunda da hepimizin beklediği hayırlı sonuçlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Buna çalışıyoruz, çalışacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir gün mutlaka." dedi.

