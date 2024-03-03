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AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul “acanslar” ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek

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Medya
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AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul "acanslar" ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek

2024-03-03 12:57:22
AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul “acanslar” ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek

İsmail Kılıçarslan, son derece doğru şekilde kaleme alınmış bir seçim beyannamesine sahip olan AK Parti’de hemen her seçimde nükseden hastalığın yine nüksettiğini belirtti. Söz konusu hastalığın tam adının “Nasılsa Reis halleder” hastalığı olduğuna dikkat çeken Kılıçarslan, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul "acanslar" ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek

“Son derece doğru şekilde kaleme alınmış bir seçim beyannamesine sahip olan AK Parti’de hemen her seçimde nükseden hastalığın yine nüksettiğini görüyoruz. “Nasılsa Reis halleder” hastalığı o hastalığın tam adı. Erdoğan’ın yükünü hafifletmek yerine onun sırtına daha da fazla yük binmesini sağlayan bu hastalığın nedenlerini ve tedavi yollarını yerel seçimden sonra uzun uzun konuşuruz. Şimdilik sadece şu kadarını söylemekle iktifa edelim: Kuruluş kodlarına ve samimiyete doğru bir geri dönüş süreci bekliyor, dahası beklemeli AK Parti’yi.

#2
Foto - AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul "acanslar" ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek

Tek tek isim verip kimsenin afiyetini kaçırmak istemem ama teşkilatlarla adaylar, adaylarla teşkilatlar, adaylarla “acanslar”, “acanslar”la bütçeler arasında epeyce tartışmanın döndüğü bir dünya seçim bölgesi biliyorum. Samimiyet dışında bir kazanma yolu yok. Bunu da çok iyi biliyorum.

#3
Foto - AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul "acanslar" ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek

Gelelim “şişkin” dediğim yere. Şu, kerameti kendinden menkul “acanslar” ve ne işe yaradığını hâlâ çözemediğim sosyal medya terelellileri ile bu seçim, bütün partiler açısından “bir takım algı çalışmalarına teslim edilmiş” görünüyor. Bunların herhangi bir işe yaramadığını, hatta “işe yarasa şu an itibariyle memleketin Cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu olurdu” cümlesinin gerçekliğini anlamamız için aradan daha kaç seçim geçecek bilmem.

#4
Foto - AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul "acanslar" ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek

Bu iş acanslarla, sosyal medya uyanıklarıyla, algıyla, imajla olmuyor. Bu iş bildiğim ve gördüğüm kadarıyla samimiyetle oluyor, gayretle oluyor.”

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