2024-03-03 12:57:22 AK Parti’de ‘Nasılsa Reis halleder’ hastalığı nüksetti! Kerameti kendinden menkul “acanslar” ve ne işe yaradığı hâlâ çözülemeyen sosyal medya terelellileri çılgına dönecek
İsmail Kılıçarslan, son derece doğru şekilde kaleme alınmış bir seçim beyannamesine sahip olan AK Parti’de hemen her seçimde nükseden hastalığın yine nüksettiğini belirtti. Söz konusu hastalığın tam adının “Nasılsa Reis halleder” hastalığı olduğuna dikkat çeken Kılıçarslan, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: