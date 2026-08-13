AK Parti 25. yılını Başkan Erdoğan’ın katılımıyla kutlayacak! Görkemli mitingde hem vefa hem dua!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde basın açıklaması yaptı. Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25'inci yılı vatandaşla bir arada kutlamak istediğini ve bu yönde talimat verdiğini belirterek, "AK Parti'nin 25 yılını nasıl anlatabiliriz diye önce buna odaklandık. 25 yılı anlatmak ne bir ansiklopediye sığıyor ne de bir filme sığabiliyor. Biz mümkün olduğunca bunları bir kampanya formatı üzerinden anlatmayı tercih ettik ve yaklaşık bir aydır hem açık havalarda hem dijital ve sosyal medya araçlarıyla bakanlıklarımızın 25 yılda hayata geçirmiş olduğu tüm hizmetleri, eserleri bir şekilde anlatmaya gayret gösterdiğimiz bir süreç devam ediyor. Bugün itibarıyla inşallah yine bakanlıklarımızın videoları, filmleri paylaşılmaya devam edecek" dedi.