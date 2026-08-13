AK Parti 25. yılını Başkan Erdoğan’ın katılımıyla kutlayacak! Görkemli mitingde hem vefa hem dua!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün yarın Ankara Millet Bahçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı görkemli bir mitingle kutlayacaklarını söyledi. Mitinge 100 bin kişinin katılmasını beklediklerini belirten Acar ayrıca, 81 ilde eş zamanlı bir şekilde hayatını kaybeden partililer adına mevlit programlarının ve vefa buluşmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti.