Ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! İran lideri Mücteba Hamaney'den Türkiye'ye saldırı açıklaması
İran lideri Mücteba Hamaney, savaş devam ederken Türkiye'yi üç kez hedef alan füzelerle ilgili olarak çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının 3'üncü haftasında İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve İstihbarat Başkanı İsmail Hatib'in öldürülmesi intikam saldırılarını beraberinde getirdi.
Tahran, suikastlar ve Güney Pars gaz sahasının rafinerine düzenlenen saldırılar nedeniyle Körfez ülkelerini hedef aldı. Bu kapsamda BAE, Katar ve Suudi Arabistan'da füze atışları gerçekleştirirken başkentlerde peş peşe patlamalar yaşandı.
İran lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman'a yönelik saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.
Hamaney, "Bu, Siyonist düşmanın İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında bölünme yaratmak için kullandığı sahte bayrak taktiğidir ve bu durum başka bazı ülkelerde de yaşanabilir." ifadelerini kullandı.
Mücteba Hamaney, komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine inandığını dile getirdi. Hamaney ayrıca, Pakistan ve Afganistan'ın daha iyi ilişkiler geliştirmesine dair dileğini paylaştı.
Öte yandan Donald Trump'tan NATO'ya yönelik sert bir eleştiri geldi. Hürmüz Boğazı'na yönelik adım atmayan ülkelere sitem eden Trump bu tavrı unutmayacaklarını söylerken "Kağıttan kaplansınız. Korkaksınız!" dedi.
