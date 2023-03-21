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Ailesine kızdı evi yaktı

2023-03-21 19:43:28
Ailesine kızdı evi yaktı

Olay,Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan meydana geldi.

#1
Foto - Ailesine kızdı evi yaktı

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartışma yaşayan şahıs, herkesi evden çıkartarak ateşe verdi. Durumu fark eden bina görevlisi müdahale edince şahıs bu kez görevliyi darp ederek olay yerinden kaçtı

#2
Foto - Ailesine kızdı evi yaktı

. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, binada bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri dumandan etkilenenlere ilk müdahalede bulundu.

#3
Foto - Ailesine kızdı evi yaktı

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılırken kaçan şahsın yakalanması içinde çalışma başlatıldı.

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