Aileler yarışıyor: Doğum turizminde en çok tercih edilen ülke belli oldu!

3. Meksika Meksika’da doğan her çocuk doğumla vatandaşlık kazanıyor. Bu nedenle Latin Amerika bağlantısı kurmak isteyen aileler için pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. 4. Antigua ve Barbuda Karayipler’deki Antigua ve Barbuda, ülkede doğan her çocuğa vatandaşlık hakkı tanıyor. Bu pasaport, Avrupa ve İngiltere dahil 146 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunmasıyla dikkat çekiyor. 5. Kosta Rika Kosta Rika da doğumla vatandaşlık veren ülkeler arasında yer alıyor. Orta Amerika’da huzurlu yaşamı, doğal çevresi ve istikrarlı ekonomisiyle bu ülke doğum turizminde giderek daha fazla tercih ediliyor. 6. Brezilya Brezilya, topraklarında doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyor ve onlara doğumdan itibaren tüm yasal hakları sağlıyor. Ülkede doğan çocukların ebeveynleri de ilerleyen dönemde daimi oturum hakkı elde edebiliyor. 7. Arjantin Arjantin, Latin Amerika’da doğumla vatandaşlık veren en açık politikalardan birine sahip. Ülkede doğan çocuklar vatandaşlık alırken, aileleri de kısa sürede yasal statü kazanabiliyor. Avukat Özge Özmen Korkut, her ülkenin yasal koşullarının farklılık gösterdiğini belirterek, “Doğum turizmi planlayan ailelerin, karar vermeden önce gidilecek ülkenin vatandaşlık yasaları hakkında detaylı hukuki bilgi edinmeleri çok önemli” uyarısında bulundu.