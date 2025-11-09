  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Aileler yarışıyor: Doğum turizminde en çok tercih edilen ülke belli oldu!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aileler yarışıyor: Doğum turizminde en çok tercih edilen ülke belli oldu!

Aileler, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için yarışırken ailelerin dünya genelinde en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu! Avukat Özge Özmen Korkut, Türkiye olduğunu duyurdu!

#1
Foto - Aileler yarışıyor: Doğum turizminde en çok tercih edilen ülke belli oldu!

Türkiye’den de birçok ailenin tercih ettiği bu yöntem, özellikle yurt dışında doğumla vatandaşlık hakkı veren ülkelerde giderek yaygınlaşıyor.

#2
Foto - Aileler yarışıyor: Doğum turizminde en çok tercih edilen ülke belli oldu!

Bir dönem doğum turizminin merkezlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, eski Başkan Donald Trump’ın otomatik vatandaşlık sistemine sınırlama getiren kararıyla bu alandaki cazibesini kaybetti. Yeni düzenlemeyle birlikte ABD’de yasadışı yollarla veya geçici vizeyle bulunan kişilerin çocuklarına vatandaşlık verilmemesi kararlaştırıldı. Bu durum, doğum için alternatif ülke arayışını hızlandırdı. Avukat Özge Özmen Korkut, doğum yaparak çocuğuna vatandaşlık kazandırmak isteyen aileler için en çok tercih edilen yedi ülkenin şartlarını paylaştı.

#3
Foto - Aileler yarışıyor: Doğum turizminde en çok tercih edilen ülke belli oldu!

1. Kanada Kanada, topraklarında doğan her çocuğa tam vatandaşlık hakkı tanıyor. Sağlık sistemi, eğitim kalitesi ve güçlü pasaportu sayesinde Kanada, doğum turizminin en popüler ülkesi konumunda. 2. Portekiz Son yıllarda doğum turizmi açısından öne çıkan Portekiz, demografik dengesini korumak amacıyla yabancı ailelere yönelik kolaylıklar sağlıyor. Ülkede doğum yapan göçmen aileler, ilerleyen süreçte yasal vatandaşlık başvurularında avantaj elde ediyor.

#4
Foto - Aileler yarışıyor: Doğum turizminde en çok tercih edilen ülke belli oldu!

3. Meksika Meksika’da doğan her çocuk doğumla vatandaşlık kazanıyor. Bu nedenle Latin Amerika bağlantısı kurmak isteyen aileler için pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. 4. Antigua ve Barbuda Karayipler’deki Antigua ve Barbuda, ülkede doğan her çocuğa vatandaşlık hakkı tanıyor. Bu pasaport, Avrupa ve İngiltere dahil 146 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunmasıyla dikkat çekiyor. 5. Kosta Rika Kosta Rika da doğumla vatandaşlık veren ülkeler arasında yer alıyor. Orta Amerika’da huzurlu yaşamı, doğal çevresi ve istikrarlı ekonomisiyle bu ülke doğum turizminde giderek daha fazla tercih ediliyor. 6. Brezilya Brezilya, topraklarında doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyor ve onlara doğumdan itibaren tüm yasal hakları sağlıyor. Ülkede doğan çocukların ebeveynleri de ilerleyen dönemde daimi oturum hakkı elde edebiliyor. 7. Arjantin Arjantin, Latin Amerika’da doğumla vatandaşlık veren en açık politikalardan birine sahip. Ülkede doğan çocuklar vatandaşlık alırken, aileleri de kısa sürede yasal statü kazanabiliyor. Avukat Özge Özmen Korkut, her ülkenin yasal koşullarının farklılık gösterdiğini belirterek, “Doğum turizmi planlayan ailelerin, karar vermeden önce gidilecek ülkenin vatandaşlık yasaları hakkında detaylı hukuki bilgi edinmeleri çok önemli” uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular
Gündem

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Ağır hasarlı bir otomobili onaran bir kaporta ustasının, fabrikanın orijinal kaynak izlerini okul silgisiyle taklit ettiği anlar sosyal medy..
Erdoğan'dan Atatürk talimatı
Aktüel

Erdoğan'dan Atatürk talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin 10 Kasım'da ziyarete açılacağını ifade etti. Zorlu, Gazi Mustafa..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23