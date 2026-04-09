Aile, Nesil, İz: Hâne... Hâne İslam Sanatları Sergisi Paris’te
Albayrak Grubu’nun 12 yıldır titizlikle sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri bu yıl Hâne temasıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Tophane-i Âmire’de gerçekleşen açılış programını takip eden bir ay içerisinde 100.000’e yakın sanatseveri ağırlayan Hâne, ilk yurt dışı durağı olan Paris’teydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Büyükelçiliği’nin iş birliğinde gerçekleşen sergi basının ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.