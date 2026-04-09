Aile, Nesil, İz: Hâne... Hâne İslam Sanatları Sergisi Paris’te

Disiplinlerarası ve dijital bir merkez olarak konumlanan Le Cube Garges’da gerçekleşen Hâne İslam Sanatları Sergisi, kültürlerarası bir buluşmaya da imza atmış oldu. “Yaşayan Bir Mekân” misyonunu sürdüren Le Cube Garges’ın Hâne ile buluşması, sanatın sadece sergi süreçleri için değil kapsayıcılık ve kültürlerarası boyutlar ile de deneyimlediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Hanönü, “Paris, İslam sanatlarını, erken tarihlerden itibaren bir düşünce konusu hâline getirmiştir. Bugün de müzeleri, vakıfları, galerileri ve sanat merkezleriyle dünya sanatının kalbinin attığı merkezlerden biridir. Albayrak Grubu olarak İslam sanatlarıyla 12 yıldır hemhal olmamızın bir sebebi de budur. Dünyanın sanat merkezlerinde yeni hânelere misafir olmak ve gönül köprüleri kurmak” açıklamasında bulundu.