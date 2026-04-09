Bu kararı alıyorlar teker teker: Ekonomik ve güvenlik kaygılar had safhada: Alman gençler kaçıyor

Öte yandan Almanya’da Z kuşağı siyasi aşırılıklara doğru da bir eğilim gösteriyor. Haber portalı Tagesschau’ya göre geçen ay düzenlenen Rheinland-Pfalz eyalet seçimlerinde 25 yaş altı seçmenlerin yüzde 21’i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy verdi. Öte yandan solcu Die Linke, bu yaş grubundan oyların yüzde 19’unu aldı. Ülkenin giderek kutuplaşan siyasi ortamı, özellikle aşırı sağ partilerin yükselişi, birçok gencin ülkeyi terk etmeyi düşünmesine neden oluyor. Berlin Humboldt Üniversitesi’nde sosyal ve kültürel çalışmalar alanında yüksek lisans öğrencisi olan Riff, DW’ye verdiği demeçte şunları söylüyor: “Bence arkadaşlarımın her biri bu konuyu düşünüyor. Özellikle de ırksal ayrımcılığa maruz kalıyorsanız, bir şekilde bir azınlığın parçasıysanız.”