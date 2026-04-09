Bu kararı alıyorlar teker teker: Ekonomik ve güvenlik kaygılar had safhada: Alman gençler kaçıyor
Almanya’da gençlerin yüzde 20’si ülkeden ayrılmayı düşünüyor. Sebepler arasında ekonomik kaygılar öne çıkarken aşırı sağın güçlenmesi de gençleri endişelendiren bir diğer konu.

Alman DW kanalının haberine göre; Angela Merkel sonrası hem ekonomik hem de siyasi olarak gerileyen Almanya’da 14-29 arası her beş gençten biri ülkeden ayrılmayı düşünüyor. Datajockey Verlag’ın “Jugend in Deutschland” (Almanya’daki Gençlik) adlı son araştırmasına göre genç Almanların yaklaşık yüzde 21’i “daha iyi bir yaşam için” ülkeyi terk etmeyi planladıklarını söyledi. Yüzde 41’i ise uzun vadede yurt dışına taşınmayı düşünebileceklerini belirtti.

Peki bunun sebebi ne? Ankete katılanlar, son iki yıldır durgun bir ekonomiye sahip olan Almanya’da “ekonomik güvenlik konusunda endişeli olduklarını” kaydetti.

Katılımcılar, artan konut maliyetleri, yapay zekâ karşısında zayıflayan kariyer olanakları ve artan mali baskıların “gençlerin bağımsız hale gelmesini zorlaştırdığını” söyledi.

Araştırma direktörü Simon Schnetzer, sonuçların “son yıllardaki baskıların gençleri ne kadar etkilediğini gösterdiğini” belirtti. Schnetzer’e göre bu baskılar gençlerde stres, tükenmişlik ve geleceğe dair umutsuzluk duygusu oluşturuyor.

Öte yandan Almanya’da Z kuşağı siyasi aşırılıklara doğru da bir eğilim gösteriyor. Haber portalı Tagesschau’ya göre geçen ay düzenlenen Rheinland-Pfalz eyalet seçimlerinde 25 yaş altı seçmenlerin yüzde 21’i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy verdi. Öte yandan solcu Die Linke, bu yaş grubundan oyların yüzde 19’unu aldı. Ülkenin giderek kutuplaşan siyasi ortamı, özellikle aşırı sağ partilerin yükselişi, birçok gencin ülkeyi terk etmeyi düşünmesine neden oluyor. Berlin Humboldt Üniversitesi’nde sosyal ve kültürel çalışmalar alanında yüksek lisans öğrencisi olan Riff, DW’ye verdiği demeçte şunları söylüyor: “Bence arkadaşlarımın her biri bu konuyu düşünüyor. Özellikle de ırksal ayrımcılığa maruz kalıyorsanız, bir şekilde bir azınlığın parçasıysanız.”

Almanya’da ruh sağlığı durumu da kötüye gidiyor. Datajockey Verlag’ın araştırmasına göre, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 29’la yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu oran genç kadınlar (yüzde 34), öğrenciler (yüzde 32) ve işsiz gençler (yüzde 42) arasında daha yüksek.

Ankete katılanların çoğu, kişisel sorunlarıyla başa çıkmak için yapay zekâ destekli danışmanlık hizmetlerine yöneldiklerini belirtti. Hamburglu 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Frederick, DW’ye verdiği demeçte “Geçen yıl doktora çalışmalarım için üç ay boyunca Tokyo’daydım ve gerçekten çok hoşuma gitti. Bu yüzden önümüzdeki yıl oraya taşınmayı düşünüyorum” diyor.

Ancak bunun para için olmayacağını vurgulayan Frederick, “Farklı yaşam tarzını gerçekten sevdim. Biraz daha sakin, biraz daha temizdi. Öte yandan Viyana, Londra ya da Paris’te yaşamayı da düşünebilirim” diye konuşuyor.

Almanya, ABD ve Çin’in ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmaya devam ediyor. Peki bu genç Almanlar nereye gidiyor? 2024 Destatis anketine göre, en popüler istikamet İsviçre olurken, onu Avusturya takip ediyor.

