TUSAŞ’tan dev hamle: Latin Amerika ile İHA anlaşması imzaladı, gündeme oturdu!

TUSAŞ’ın yaptığı paylaşımda, “Şili’nin ulusal havacılık ve uzay sanayi kuruluşu ENAER ile insansız hava araçları alanında önemli bir iş birliğine imza attık. Bu stratejik adımın, iki ülke arasındaki savunma ve havacılık iş birliğini güçlendirirken küresel ölçekte rekabet gücümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. İki ülke için hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Latin Amerika ile iş birliği yeni değil TUSAŞ, 19 Ağustos 2021’de Arjantin merkezli teknoloji şirketi INVAP ve ortak girişimleri GSATCOM ile yüksek çıkış gücüne sahip HTS haberleşme uydusu ARSAT-SG1 uydu projesi için anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin uydu teknolojileri alanındaki ilk ihracatı olarak kayıtlara geçmişti.