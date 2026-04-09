TUSAŞ’tan dev hamle: Latin Amerika ile İHA anlaşması imzaladı, gündeme oturdu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Şili’nin ulusal havacılık ve uzay sanayi kuruluşu ENAER ile insansız hava araçları alanında iş birliğine imza attığını duyurdu.

TUSAŞ’ın yaptığı paylaşımda, “Şili’nin ulusal havacılık ve uzay sanayi kuruluşu ENAER ile insansız hava araçları alanında önemli bir iş birliğine imza attık. Bu stratejik adımın, iki ülke arasındaki savunma ve havacılık iş birliğini güçlendirirken küresel ölçekte rekabet gücümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. İki ülke için hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Latin Amerika ile iş birliği yeni değil TUSAŞ, 19 Ağustos 2021’de Arjantin merkezli teknoloji şirketi INVAP ve ortak girişimleri GSATCOM ile yüksek çıkış gücüne sahip HTS haberleşme uydusu ARSAT-SG1 uydu projesi için anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin uydu teknolojileri alanındaki ilk ihracatı olarak kayıtlara geçmişti.

El Salvador’la olan iş birliği de dikkat çekmişti TUSAŞ ile El Salvador arasındaki temaslar, Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin Türkiye ziyareti ve TUSAŞ tesislerinde yaptığı incelemelerle öne çıkmıştı.

Aynı ay El Salvador Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalanırken, TUSAŞ ile El Salvador arasında uydu alanında da iş birliği kurulmuştu. 2023’te ANKA SİHA, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve BMC Vuran zırhlı araç tedarik ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

