Küresel enerji krizi: Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın

Rusya Ekonomi Bakanlığı verileri, ülkenin ihraç ettiği Urals tipi petrolün ortalama fiyatının Şubat ayına kıyasla Mart ayında yüzde 70’in üzerinde artarak varil başına 77 dolara ulaştığını gösterdi. Bu seviye, hem son dönemin en yüksek noktalarından biri hem de bütçede öngörülen fiyatın oldukça üzerinde.Kremlin, küresel enerji krizinin etkisiyle Rus petrol ve gazına yönelik talebin birçok bölgede hızla arttığını açıkladı.