  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pamukkale’de balon keyfi! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı HÜDA PAR’dan ateşkes değerlendirmesi: ABD ve siyonist rejim büyük bir hezimete uğradı Şirketler yönünü o bölgeye çevirdi bile... Berat Albayrak 'Buraya not düşelim' diyerek açıklamıştı! İşte Avrupa pazarındaki 'Türk mucizesi' İbn-i Sina'dan El-Biruni'ye kadar... Avrupa bu bitkinin peşinde! Hatipoğlu, Büyükerşen öyle bir cevap verdi ki: Senden artık bıktık, usandık İdeal süt ısısı: Kaşığı döndürseniz de düşmüyor! İşte taş gibi yoğurt mayalamanın 40 yıllık sırrı TUSAŞ’tan dev hamle: Latin Amerika ile İHA anlaşması imzaladı, gündeme oturdu!
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Küresel enerji krizi: Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin İran'a saldırması sonrası esas kazancı Rusya kazandı.

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açan küresel enerji krizi en çok Rusya'ya yaradı. Brent petrolün 100 doları aşmasıyla Moskova'nın ana petrol vergisi geliri Nisan ayında ikiye katlanarak 9 milyar dolara fırladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla derinleşen küresel enerji krizi, Rusya’nın petrol gelirlerinde büyük sıçrama yarattı. Artan fiyatlar sayesinde Moskova yönetiminin enerji gelirleri kısa sürede dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Brent petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Rusya’nın en önemli petrol vergisi kalemlerinden elde ettiği gelir Nisan ayında yaklaşık iki katına çıkarak 9 milyar dolara yükseldi. Bu durum, Rusya’nın İran kaynaklı krizden önemli bir ekonomik avantaj sağladığını ortaya koydu.

Şubat ayı sonunda başlayan saldırıların ardından İran’ın, küresel petrol ve LNG taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatması, enerji piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişme, petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı.Rusya’nın enerji gelirlerinin temelini oluşturan üretim bazlı vergilerde de ciddi artış yaşandı. Hesaplamalara göre, petrol üretiminden alınan “maden çıkarma vergisi” Mart ayında 327 milyar ruble seviyesindeyken, Nisan ayında yaklaşık 700 milyar rubleye (9 milyar dolar) çıktı.

Rusya Ekonomi Bakanlığı verileri, ülkenin ihraç ettiği Urals tipi petrolün ortalama fiyatının Şubat ayına kıyasla Mart ayında yüzde 70’in üzerinde artarak varil başına 77 dolara ulaştığını gösterdi. Bu seviye, hem son dönemin en yüksek noktalarından biri hem de bütçede öngörülen fiyatın oldukça üzerinde.Kremlin, küresel enerji krizinin etkisiyle Rus petrol ve gazına yönelik talebin birçok bölgede hızla arttığını açıkladı.

Öte yandan uzmanlar, bu gelir artışının kalıcı olmayabileceği uyarısında bulunuyor. Rusya Maliye Bakanlığı, 2026’nın ilk çeyreğinde bütçenin açık verdiğini duyururken, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının da üretimi ve gelirleri olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23