Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Azerbaycan’da daha önce gördüğü misafirperverliği de hatırlatan Şimşirgil, yaşanan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek tepkisini şu sözlerle sürdürdü: “Birbirimizi kırmayalım ama bundan rahatsızız. Orada çok güzel muamele gördük ama burada bir yanlış var ve bunu söylemek zorundayız. Tepkimizi koymak durumundayız. Buna tepki göstermemek olamaz.”