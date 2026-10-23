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Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

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Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Tarihçi Ahmet Şimşirgil, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başörtüsü yasağına ilişkin tutumunu sürdürmesine tepki göstererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Azerbaycan’da başörtüsüne yönelik yasak iddiaları Türkiye’de kamuoyunun tepkisini çekerken, iki ülke arasındaki tartışma Bakü’de de rahatsızlığa neden oldu. Sosyal medyada Azerbaycan yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan bazı isimlerin ülkeye girişinin yasaklandığı belirtildi.

#2
Foto - Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Tarihçi Ahmet Şimşirgil de yaşananlara tepki göstererek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e çağrıda bulundu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin zarar görmemesi gerektiğini vurgulayan Şimşirgil, Bakü yönetiminin mevcut tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Azerbaycan yönetiminin yanlış bir tutum içerisinde olduğunu savunan Şimşirgil, Türkiye’nin gösterdiği tepkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı’nın da konuya ilişkin girişimlerde bulunduğunu ifade eden Şimşirgil, buna rağmen sorunun devam ettiğini dile getirdi.

#4
Foto - Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Türkiye ile ilişkilerin zedelenmesinin Azerbaycan açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunan Şimşirgil, İsrail ile kurulan ilişkilerin Türkiye’nin yerini tutamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

“Azerbaycan Türkiye’nin dostluğunu kaybederse Bakü’ye geçmiş olsun. Bu zulmün bedelini ağır bir şekilde öderler. Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Konuştular, ettiler olmadı. Ve Bakü yanlışına devam ediyor. Dost bulamazlar kendilerine. İşte o zaman görürüz İsrail’in dostluğunu. İsrail yardım etmiş diyorlar. Türkiye’yi bu denli kırarsan olmaz.”

#6
Foto - Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Azerbaycan halkıyla Türkiye arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çeken Şimşirgil, eleştirilerinin iki ülke arasındaki kardeşliğe zarar vermek amacı taşımadığını ifade etti. Ancak mevcut duruma sessiz kalınmasının da doğru olmayacağını belirten Şimşirgil, Aliyev yönetimine yanlış olarak değerlendirdiği uygulamalardan vazgeçme çağrısında bulundu.

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Foto - Ahmet Şimşirgil'den çok konuşulacak sözler: Aliyev'e geçmiş olsun

Azerbaycan’da daha önce gördüğü misafirperverliği de hatırlatan Şimşirgil, yaşanan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek tepkisini şu sözlerle sürdürdü: “Birbirimizi kırmayalım ama bundan rahatsızız. Orada çok güzel muamele gördük ama burada bir yanlış var ve bunu söylemek zorundayız. Tepkimizi koymak durumundayız. Buna tepki göstermemek olamaz.”

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