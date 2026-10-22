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Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı

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AA Giriş Tarihi:

Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı

Avrupa ve NATO ile savaşın eşiğine gelen Rusya, Arktik Tatbikatı gerçekleştirdi.

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Foto - Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı

Kuzey Filosu tarafından Franz Josef Land takımadalarında düzenlenen tatbikatta, ülkenin kuzeyinden gelebilecek olası düşman saldırılarının püskürtülmesi simüle edildi.

#2
Foto - Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı

Operasyonda görev alan Bastion kıyı savunma füze sistemleri, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

#3
Foto - Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı

DONDURUCU SOĞUKTA TATBİKAT - Aşırı soğuk ve zorlu hava şartlarında icra edilen tatbikatta, son askeri operasyonlardan elde edilen saha deneyimleri uygulandı.

#4
Foto - Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı

İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla genişleyen NATO varlığına yanıt niteliği taşıyan bu hamleyle Moskova yönetimi, stratejik öneme sahip Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesindeki hakimiyetini koruma mesajı verdi.

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