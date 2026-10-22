Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı
Avrupa ve NATO ile savaşın eşiğine gelen Rusya, Arktik Tatbikatı gerçekleştirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Avrupa ve NATO ile savaşın eşiğine gelen Rusya, Arktik Tatbikatı gerçekleştirdi.
Kuzey Filosu tarafından Franz Josef Land takımadalarında düzenlenen tatbikatta, ülkenin kuzeyinden gelebilecek olası düşman saldırılarının püskürtülmesi simüle edildi.
Operasyonda görev alan Bastion kıyı savunma füze sistemleri, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.
DONDURUCU SOĞUKTA TATBİKAT - Aşırı soğuk ve zorlu hava şartlarında icra edilen tatbikatta, son askeri operasyonlardan elde edilen saha deneyimleri uygulandı.
İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla genişleyen NATO varlığına yanıt niteliği taşıyan bu hamleyle Moskova yönetimi, stratejik öneme sahip Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesindeki hakimiyetini koruma mesajı verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23