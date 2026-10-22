Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve yerli savunma sanayii hamleleri, Batı merkezli küresel güçlerin ve savunma devlerinin dengesini altüst etmeye devam ediyor. Uluslararası savunma yayını Army Recognition, ambargolara ve bölgesel tehditlere boyun eğmeyerek bağımsızlığını ilan eden Türkiye’nin son 20 yılda geliştirdiği ve muharebe sahasında dengeleri değiştiren en güçlü 14 yerli savunma sistemini tek tek sıraladı.