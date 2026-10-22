  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar, ABD'ye para akıtacak Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ise her yerde aranıyor! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı! Rusya'dan savaşın eşiğine geldiği NATO'ya gözdağı İstanbul’da korkunç gece! Cansız bedenleri bulunmuştu: Çifte ölümün sırrı deşifre oldu Koca ormanda küçük bir şeytan çiçeği keşfedildi, yaprak yok... İlginç keşif: Bilim insanları görünce gözlerine inanamadı HAVELSAN AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu Şekerlenen bal bozulmuş mudur? Şekerlenme hakkında merak edilen tüm detaylar!
Gündem
31
Yeniakit Publisher
Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve yerli savunma sanayii hamleleri, Batı merkezli küresel güçlerin ve savunma devlerinin dengesini altüst etmeye devam ediyor. Uluslararası savunma yayını Army Recognition, ambargolara ve bölgesel tehditlere boyun eğmeyerek bağımsızlığını ilan eden Türkiye’nin son 20 yılda geliştirdiği ve muharebe sahasında dengeleri değiştiren en güçlü 14 yerli savunma sistemini tek tek sıraladı.

#1
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE! SON 20 YILDA BUNLAR OLDU... Türkiye savunma alanında özellik son 20 yılda katettiği mesafe ile dikkat çekiyor...

#2
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Türkiye, 'milli teknoloji hamlesi' ve yerli savunma sanayii yatırımlarıyla köklü bir değişim yaşadı. Ambargolar ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında bağımsızlığa odaklanan politika, Ar-Ge yatırımlarını, özel sektör katılımını ve devlet destekli projeleri tetikledi.

#3
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ 14 SAVUNMA SİSTEMİ!

#4
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

1) ATTİLA 155 MM ARAÇ ÜSTÜ OBÜS MKE tarafından geliştirilen ATTİLA 155 mm Araç Üstü Obüs, modern muharebe sahasının yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu çözümü olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

52 kalibre 155 mm namluya sahip ATTİLA, dakikada 6 atım hızı ile yüksek ateş gücü sunarken, 38 adet mühimmat ve 3 adet aydınlatma/sis mermisi taşıma kapasitesi ile sahada kesintisiz görev yapabilme kabiliyetine sahip. Sistem üzerinde yer alan yarı otomatik dolum altyapısı ve özel mühimmat hazneleri, yükleme işlemlerinin hızlı ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

#6
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

2) YILDIRIMHAN KITALARARASI BALİSTİK FÜZE Dünyanın gözünü üzerine çeken Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı.

#7
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Füzenin teknik özelliklerine dair bilgi güvenlik nedeniyle sınırlı. SAHA 2026’da sergilenen modelin önünde bulunan tabloya göre, YILDIRIMHAN’ın menzili 6 bin kilometre. Dört adet roket motoru bulunan füzenin hızı 9 ila 25 Mach, yani ses hızının 25 katına kadar ulaşabiliyor. YILDIRIMHAN’ın yakıt tipinin ise sıvı nitrojen tetroksit olduğu belirtiliyor. 18 metrelik füze, yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip.

#8
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

3) TAYFUN BLOK-4 HİPERSONİK FÜZE ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-4, hipersonik hız kapasitesi, uzun menzili ve yüksek hassasiyetli vurucu gücüyle öne çıkan yeni nesil bir balistik füze sistemi olarak dikkat çekiyor. Mobil lançer üzerinden kullanılabilen sistemin, farklı operasyon sahalarında hızlı konuşlandırma kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

#9
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 7 tonun üzerinde ağırlığa sahip olduğu ifade edilen TAYFUN Blok-4’ün; hava savunma sistemleri, komuta merkezleri, askeri üsler ve stratejik altyapıları hedef alabilecek şekilde geliştirildiği aktarılıyor. Füzenin gelişmiş güdüm sistemi sayesinde yüksek isabet oranı sunduğu ve modern harp sahalarında caydırıcı güç unsuru olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

#10
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

4) TUFAN DENİZ KAMİKAZE DRONE'U Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkati çekiyor. TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor.

#11
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak. Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.

#12
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

5) ANKA III İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

#13
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

ANKA III sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek.

#14
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

6) PAMİR 4x4 ZIRHLI ARAÇ PAMİR 4x4 ZIRHLI ARAÇ PAMİR 4x4, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araç, azami saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 600 kilometrelik operasyonel menzil sunuyor. Bu özellikleri sayesinde uzun süreli saha görevlerinde etkin kullanım hedefleniyor.

#15
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Kabin içerisinde 4 personel taşıyabilen araç, arka kasa bölümüyle birlikte toplamda 10 kişilik taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Hafif yük ve personel taşımacılığını aynı anda gerçekleştirebilen platform, çok amaçlı kullanım yaklaşımıyla geliştirildi. Arazi performansı tarafında ise PAMİR 4x4 oldukça iddialı değerler sunuyor. Araç, yüzde 60 eğimli arazilerde iniş ve çıkış gerçekleştirebiliyor.

#16
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

7) IKA-PALEM İNSANSIZ KARA ARACI Tekatron tarafından geliştirilen ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak görev yapan, Orta Seviye II sınıfı çok amaçlı bir İnsansız Kara Aracı (İKA), tamamen elektrik tahrikli ve paletli bir yapıya sahip olan bu platform, modüler mimarisi sayesinde modern harp sahasında tanksavardan lojistik desteğe kadar çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Yaklaşık 2 bin 50 kg ile 3 bin kg (konfigürasyona bağlı boş/dolu ağırlık) arasında değişen platform, 1.000 kg ila 1.500 kg arasında faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Saatte 18 ila 25 km azami hıza ulaşabilmekte ve 100 kilometrelik bir operasyon menzili sunmaktadır.

#17
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

8) HİSTEP HİPERSONİK TEST PLATFORMU DeltaV tarafından geliştirilen Hipersonik Test Platformu (HİSTEP); 2 kademeli hibrit itkili roket sistemiyle gerçekleştirilen ateşlemede Sıcak Kademe Ayırma ve Yüksek İrtifa Erişim testleri başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan fırlatma ile Türkiye, 200+ km’ye ulaşarak Dünya çapında hibrit roket motoruyla ulaşılan yeni bir rekora imza attı. Test sırasında platform hipersonik hızlara ulaşmıştır ve çeşitli veriler eş zamanlı olarak aktarılmıştır.

#18
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Yerli ve millî fırlatma sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olarak nitelendirilen bu gelişme, aynı zamanda hipersonik test platformlarının da tarihçe kazanmasına katkı sağlayacaktır.

#19
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

9) KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı (İSU), Bayraktar insansız hava araçlarının elde ettiği çığır açıcı başarıların üzerine inşa edilmiş olup, ileri nesil teknolojileri bünyesinde barındırmaktadır. Bayraktar KIZILELMA’nın öne çıkan kabiliyetleri arasında, üstün manevra yeteneği sayesinde sağlanan yüksek seviyeli hava-hava muharebe performansı yer almaktadır.

#20
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Bunun yanı sıra, Bayraktar KIZILELMA’nın uçak gemilerinden operasyon icra edebilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Modüler mimarisi, farklı konfigürasyonlar ve görev profilleriyle kullanılabilmesini sağlayarak, yakın gelecekte yeni operasyonel konseptlerin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

#21
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

10) ALTAY ANA MUHAREBE TANKI ALTAY tankları, 28 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.

#22
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Teslim edilen tankların tamamında yer alan UKSS'ler, Sarsılmaz tarafından geliştirilen SAR 127 MT ile donatıldı. Yüksek mühendislik kabiliyetiyle tasarlanan SAR 127 MT, 12.7x99 mm kalibre, tam ve yarı otomatik atış modu, sağ-sol mühimmat besleme ve hızlı namlu değişimi gibi teknik özellikleriyle dikkati çekiyor.

#23
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

11) ATAK-3 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ATAK-3, ağır sınıf taarruz helikopteri konseptiyle dikkat çeken yeni nesil bir savaş platformu olarak öne çıkıyor. Yüksek faydalı yük kapasitesi, gelişmiş aviyonik sistemleri ve zorlu hava koşullarında görev yapabilme yeteneği sayesinde modern muharebe ihtiyaçlarına yönelik geliştiriliyor.

#24
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Çift motorlu yapıya sahip ATAK-3’ün, tanksavar füzeleri, hava-hava mühimmatları ve farklı görev sistemleriyle donatılabileceği belirtiliyor. Geniş silah taşıma kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde yakın hava desteği, stratejik taarruz ve keşif görevlerinde etkin rol üstlenmesi hedefleniyor.

#25
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

12) KAAN Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi olarak yüksek teknoloji özellikleriyle öne çıkıyor. Düşük görünürlük kabiliyeti, gelişmiş sensör sistemleri ve yapay zekâ destekli aviyonik altyapısıyla hava üstünlüğü görevleri için tasarlanan platform, modern hava muharebesinin ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor.

#26
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Çift motorlu yapıya sahip KAAN’ın süpersonik hızlarda görev yapabilmesi, gelişmiş radar sistemleriyle uzun menzilli hedef tespiti gerçekleştirebilmesi ve hava-hava ile hava-yer mühimmatlarını taşıyabilmesi hedefleniyor. Ağ merkezli harp yetenekleri sayesinde insansız sistemlerle koordineli görev yapabilecek olan uçak, Türkiye’nin savunma sanayisindeki en stratejik projeler arasında gösteriliyor.

#27
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

13) HÜRJET Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET, jet eğitim ve hafif taarruz görevleri için tasarlanan yeni nesil süpersonik eğitim uçağı olarak öne çıkıyor. Modern aviyonik sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük operasyon maliyeti sayesinde hem pilot eğitiminde hem de farklı operasyonel görevlerde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

#28
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Tek motorlu yapıya sahip HÜRJET’in, gelişmiş görev bilgisayarı, dijital kokpit sistemi ve yüksek hız performansıyla dikkat çektiği belirtiliyor. Hava-hava ve hava-yer mühimmatları taşıyabilen platformun, yakın hava desteği ve eğitim görevlerinde etkin rol üstlenmesi hedefleniyor.

#29
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

14) TCG ANADOLU TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak öne çıkıyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen platform; amfibi harekât, insani yardım, lojistik destek ve hava operasyonları gibi birçok görevi aynı anda gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

#30
Foto - Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

Yaklaşık 230 metre uzunluğa sahip olan TCG Anadolu’nun, helikopterler ve silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon gerçekleştirebildiği belirtiliyor. Geniş personel ve araç taşıma kapasitesi sayesinde denizaşırı görevlerde stratejik güç aktarımı sağlayan gemi, Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını artıran önemli savunma platformları arasında gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!
Gündem

Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!

Gençliği kokuşmuş kültürle zehirlemeye çalışan ve toplumsal ahlakı hedef alan rezilliklere yargıdan tokat gibi yanıt geldi. Kamuoyunda "Mani..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı
Gündem

Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı

Ankara’da bir özel okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. adlı ahlaksız, uyuşturucu temini ve fuhuşa aracılık etmek suçundan tutuklan..
Bakan Fidan ilk kez açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sürpriz teklif
Gündem

Bakan Fidan ilk kez açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sürpriz teklif

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yaptığı dikkat çek..
Türkiye’nin yerli ve milli sağlık hamlesi sınırları aştı! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Güney Kore’de dev sağlık diplomasisi!
Sağlık

Türkiye’nin yerli ve milli sağlık hamlesi sınırları aştı! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Güney Kore’de dev sağlık diplomasisi!

Türkiye’yi sağlık teknolojilerinde ve biyoteknolojide küresel bir merkez haline getirmek amacıyla vites artıran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğl..
İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Dünya

İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

İran basını sıcak gelişmeyi "Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23