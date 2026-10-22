Batı’yı korku sardı, Türk'ün milli gücü dünyayı salladı! Uluslararası savunma devi Army Recognition Türkiye'nin devasa sistemlerini manşete taşıdı!

7) IKA-PALEM İNSANSIZ KARA ARACI Tekatron tarafından geliştirilen ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak görev yapan, Orta Seviye II sınıfı çok amaçlı bir İnsansız Kara Aracı (İKA), tamamen elektrik tahrikli ve paletli bir yapıya sahip olan bu platform, modüler mimarisi sayesinde modern harp sahasında tanksavardan lojistik desteğe kadar çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Yaklaşık 2 bin 50 kg ile 3 bin kg (konfigürasyona bağlı boş/dolu ağırlık) arasında değişen platform, 1.000 kg ila 1.500 kg arasında faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Saatte 18 ila 25 km azami hıza ulaşabilmekte ve 100 kilometrelik bir operasyon menzili sunmaktadır.