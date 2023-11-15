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Medya
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Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı

2023-11-15 15:59:56
Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı

Ahmet Hakan, Riyad Zirvesi’nden çıkan sonuç bildirisinin İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hoplattığını belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: “Riyad Zirvesi’nden çıkan Sonuç Bildirisi... Fazlasıyla sertti. Fazlasıyla alışılmışın dışındaydı. Fazlasıyla yol göstericiydi. Fazlasıyla eylemsellik önerileriyle doluydu. Fazlasıyla sağlam bir metindi. * Bunun böyle olduğunu Netanyahu da görmüş olacak ki... Bildiriye kayıtsız kalamadı.

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Foto - Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı

Arap ülkelerini Hamas’la korkutmaya çalışarak şöyle dedi Netanyahu: * “Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın! Bir taahhüdünüz var Hamas’a karşı. Hamas, Gazze için bir felaket ve kötülüğün parçası. Eminim Arap ülkeleri liderleri de bunu çok iyi biliyordur.” * Hamas sizi ham yapar diye korkutmaya çalışıyor Arap liderlerini Netanyahu. Bu açıdan uyanık olduğunu söylemeliyim: Nereyi hangi açıdan kışkırtacağını iyi biliyor.

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Foto - Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı

Etkili olur mu? Onu da Arap liderlerine bakarak göreceğiz. * “İzzet” ve “zillet” kelimelerinin anlamını en iyi bilecek durumda olan Arap liderleri, bakalım hangi kelimeyi seçecekler?”

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