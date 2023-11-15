2023-11-15 15:59:56 Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı
Ahmet Hakan, Riyad Zirvesi’nden çıkan sonuç bildirisinin İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hoplattığını belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: “Riyad Zirvesi’nden çıkan Sonuç Bildirisi... Fazlasıyla sertti. Fazlasıyla alışılmışın dışındaydı. Fazlasıyla yol göstericiydi. Fazlasıyla eylemsellik önerileriyle doluydu. Fazlasıyla sağlam bir metindi. * Bunun böyle olduğunu Netanyahu da görmüş olacak ki... Bildiriye kayıtsız kalamadı.