Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı

Arap ülkelerini Hamas’la korkutmaya çalışarak şöyle dedi Netanyahu: * “Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın! Bir taahhüdünüz var Hamas’a karşı. Hamas, Gazze için bir felaket ve kötülüğün parçası. Eminim Arap ülkeleri liderleri de bunu çok iyi biliyordur.” * Hamas sizi ham yapar diye korkutmaya çalışıyor Arap liderlerini Netanyahu. Bu açıdan uyanık olduğunu söylemeliyim: Nereyi hangi açıdan kışkırtacağını iyi biliyor.