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Medya
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Ahmet Hakan’dan hükümete dikkat çeken teklif! İşte buna şapka çıkarılır

2024-02-18 14:41:13
Ahmet Hakan’dan hükümete dikkat çeken teklif! İşte buna şapka çıkarılır

Ülkemizin yer altı kaynaklarının kullanımı konusunda yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetleri, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu olmaya devam ederken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir teklif geldi. Madencilikle ilgili temel ilkelerin, kazanç hırsının önüne geçerek çevre, doğa ve insan odaklı olması gerektiğini belirten Hakan, “Madenler millileştirilsin” çağrısı yaptı. Hakan, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan’dan hükümete dikkat çeken teklif! İşte buna şapka çıkarılır

“Toprak, bizim toprağımız. Maden ocağı, bizim maden ocağımız. Madende çalışanlar, bizim insanlarımız. Ancak şirket yabancı.

#2
Foto - Ahmet Hakan’dan hükümete dikkat çeken teklif! İşte buna şapka çıkarılır

Bizim toprağımızda bizim maden ocağımızı bizim insanlarımızla işleten yabancı şirketlere “hayır” diyelim. Kendi altınımızı kendimiz çıkaralım demek, kendi felaketimizi kendimiz yaratalım demek değildir.

#3
Foto - Ahmet Hakan’dan hükümete dikkat çeken teklif! İşte buna şapka çıkarılır

Millileştirsek de millileştirmesek de… Madenciliğin temel ilkesi “Çevre, doğa ve insan, kazanç hırsının önündedir” olmalı.”

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