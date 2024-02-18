Ahmet Hakan’dan hükümete dikkat çeken teklif! İşte buna şapka çıkarılır

Ülkemizin yer altı kaynaklarının kullanımı konusunda yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetleri, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu olmaya devam ederken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir teklif geldi. Madencilikle ilgili temel ilkelerin, kazanç hırsının önüne geçerek çevre, doğa ve insan odaklı olması gerektiğini belirten Hakan, “Madenler millileştirilsin” çağrısı yaptı. Hakan, yazısında şunları kaydetti: