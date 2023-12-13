2023-12-13 16:59:55 Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! “Bu markayı şeytan bile giymez” deyip “Aman uzak durun” çağrısı yaptı: Burada alçaklık var, haysiyetsizlik var
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zara markasının moda çekimini hedef aldı. Çekimin Gazze’deki savaşa bir gönderme olduğunu ileri süren Hakan, “Gazze’nin enkazlarını çağrıştıran unsurlar var. Gazze’nin ölülerinin kefenlerine doğrudan gönderme var. Bu moda çekiminde... Alçaklık var. Haysiyetsizlik var. Zulme maruz kalmış insanlarla alay etme var” diye yazdı.