Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! “Bu markayı şeytan bile giymez” deyip “Aman uzak durun” çağrısı yaptı: Burada alçaklık var, haysiyetsizlik var

“Bir moda çekimi yapmış “Zara” adlı marka. Gazze’nin enkazlarını çağrıştıran unsurlar var. Gazze’nin ölülerinin kefenlerine doğrudan gönderme var. Bu moda çekiminde... Alçaklık var. Haysiyetsizlik var. Zulme maruz kalmış insanlarla alay etme var. İnsanlık değerlerini küstahça çiğneme var. Bu moda çekiminde... Pervasızca bir şiddet pornografisi var. Batı’nın Gazze’ye bakışının sembolik tüm unsurları var. Şeytanın bile giymeyeceği bir markadır ‘Zara.’ Aman uzak durun.”