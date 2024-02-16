Ahmet Hakan, o siyasetçiye çok pis daldı! Ortalığın tozunu attırırdı ama, dava adamı değilmiş

Ahmet Hakan, Gürsel Tekin’in CHP’den istifasına dair çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Tekin’in, istifa etmek yerine mücadeleyi tercih etmesi gerektiğini belirten Hakan, “Parti demek, dava demektir. Zoru gördüğü anda davasını terk eden bir adam, dava adamı olabilir mi? Hep söyledim, yine söylüyorum: CHP’de her şey var ama dava şuuru yok” dedi. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti: