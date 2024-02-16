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Medya
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Ahmet Hakan, o siyasetçiye çok pis daldı! Ortalığın tozunu attırırdı ama, dava adamı değilmiş

2024-02-16 17:09:11
Ahmet Hakan, o siyasetçiye çok pis daldı! Ortalığın tozunu attırırdı ama, dava adamı değilmiş

Ahmet Hakan, Gürsel Tekin’in CHP’den istifasına dair çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Tekin’in, istifa etmek yerine mücadeleyi tercih etmesi gerektiğini belirten Hakan, “Parti demek, dava demektir. Zoru gördüğü anda davasını terk eden bir adam, dava adamı olabilir mi? Hep söyledim, yine söylüyorum: CHP’de her şey var ama dava şuuru yok” dedi. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan, o siyasetçiye çok pis daldı! Ortalığın tozunu attırırdı ama, dava adamı değilmiş

“Gürsel Tekin’in durumuna şöyle bir bakalım: CHP’de gelmediği makam kalmamış, dört dönem milletvekili olmuş, hatta bir ara partinin “ikinci adamı” haline gelmiş. *

#2
Foto - Ahmet Hakan, o siyasetçiye çok pis daldı! Ortalığın tozunu attırırdı ama, dava adamı değilmiş

Böyle bir ismin partide haksızlığa uğradığına inandığında yapacağı ilk ve tek hareket istifa etmek mi olmalıydı? * Gürsel Tekin’in şöyle dediğini işitir gibiyim: * “İstifa etmek dışında yapacak başka bir şey bırakmadılar ki bana. Ahbap çavuş ilişkileri kurdular, partiyi akraba partisi yaptılar, yoldaşlık ruhunu tarumar ettiler. Söz verdiler, sözlerinde durmadılar. Ne yapsaydım kardeşim?” *

#3
Foto - Ahmet Hakan, o siyasetçiye çok pis daldı! Ortalığın tozunu attırırdı ama, dava adamı değilmiş

Cevap veriyorum: * Partide kalarak ahbap çavuş ilişkilerine son verecek bir mücadele başlatabilirdin Gürsel Kardeş. * Zehir zemberek açıklamalarını yine yapardın. Ahbap çavuş ilişkilerine yine işaret ederdin. Ortalığın tozunu yine attırırdın. Yani sorun itiraz etmende değil. Sorun mücadele etmek yerine kaçmayı tercih etmende. *

#4
Foto - Ahmet Hakan, o siyasetçiye çok pis daldı! Ortalığın tozunu attırırdı ama, dava adamı değilmiş

Parti demek, dava demektir. Zoru gördüğü anda davasını terk eden bir adam, dava adamı olabilir mi? * Hep söyledim, yine söylüyorum: CHP’de her şey var ama dava şuuru yok.”

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