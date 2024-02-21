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Medya
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Ahmet Hakan kafayı ona taktı: Hiç tınmadı! Zerre takmadı! "Yetti artık" noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı

2024-02-21 13:34:35
Ahmet Hakan kafayı ona taktı: Hiç tınmadı! Zerre takmadı! “Yetti artık” noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği, ancak ismi daha sonra kamuoyunda tartışmalara neden olan Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı aldı. Savaş’ın, aday gösterilme sürecinde pek çok vazgeçirme çabasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen pes etmemesini ilginç bulan Ahmet Hakan ise “İzzeti nefis diye bir şey vardır ya... Lütfü Savaş’ta bunun zerresi bile yok mu yani?” diye sordu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan kafayı ona taktı: Hiç tınmadı! Zerre takmadı! "Yetti artık" noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı

“CHP yöneticilerinin, Lütfü Savaş’a yapmadığı kalmadı: Günlerdir, haftalardır... - Adama kibarca “kapı açık, istenmiyorsun artık” dediler. - Adamı yok sayarak mobbing uyguladılar. - Adamı aday toplantılarına almadılar. - Adamı başkan adayları reklam filmine sokmadılar. - Adamı her gün kamuoyunda tartıştırdılar. - Adama “biz kovmayalım, sen git” demeye getirdiler. *

#2
Foto - Ahmet Hakan kafayı ona taktı: Hiç tınmadı! Zerre takmadı! "Yetti artık" noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı

Fakat adam... Kulaklarını tıkadı hepsine. Hiç tınmadı. Zerre takmadı. “İstenmediğim yerde bir saniye bile durmam” demedi, diyemedi. Israrla ve inatla bu aşağılamalara katlandı. “Benim bir onurum var kardeşim” diye isyan etmedi. “Yetti artık” noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı. *

#3
Foto - Ahmet Hakan kafayı ona taktı: Hiç tınmadı! Zerre takmadı! "Yetti artık" noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı

İzzeti nefis diye bir şey vardır ya... Lütfü Savaş’ta bunun zerresi bile yok mu yani? * Aşkta, işte, ailede... Her ortamda “yeter ki onursuz olmasın” şartı koşulur. Siyasette böyle bir şart yok mu yahu?” 

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