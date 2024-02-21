Ahmet Hakan kafayı ona taktı: Hiç tınmadı! Zerre takmadı! “Yetti artık” noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği, ancak ismi daha sonra kamuoyunda tartışmalara neden olan Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı aldı. Savaş’ın, aday gösterilme sürecinde pek çok vazgeçirme çabasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen pes etmemesini ilginç bulan Ahmet Hakan ise “İzzeti nefis diye bir şey vardır ya... Lütfü Savaş’ta bunun zerresi bile yok mu yani?” diye sordu. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: