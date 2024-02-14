Ahmet Hakan, Gökhan Zan’ı böyle yerin dibine soktu! Kafasında korkunç bir soru işareti belirmiş

Eski futbolcu Gökhan Zan, siyasi kariyerinde farklı partilerden adaylık süreçleri yaşadıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay adayı olarak siyaset sahnesine adım attı. Hatay'da yaşanan deprem felaketinin ardından kamuoyunun dikkatini çeken Zan, felaketin ilk günlerinde yaşanan acıların ve eksikliklerin sözcülüğünü üstlenerek ön plana çıktı. Ancak son dönemdeki siyasi hareketliliği, kamuoyunda farklı yorumlara ve soru işaretlerine neden oldu. Bu durumu köşesine taşıyan Ahmet Hakan ise Zan’ın, “yaptığı son siyasi zikzaklardan sonra kafasında korkunç bir soru işareti belirmesine yol açtığını” ifade etti. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti: