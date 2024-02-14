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Medya
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Ahmet Hakan, Gökhan Zan’ı böyle yerin dibine soktu! Kafasında korkunç bir soru işareti belirmiş

2024-02-14 13:17:52
Ahmet Hakan, Gökhan Zan’ı böyle yerin dibine soktu! Kafasında korkunç bir soru işareti belirmiş

Eski futbolcu Gökhan Zan, siyasi kariyerinde farklı partilerden adaylık süreçleri yaşadıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay adayı olarak siyaset sahnesine adım attı. Hatay'da yaşanan deprem felaketinin ardından kamuoyunun dikkatini çeken Zan, felaketin ilk günlerinde yaşanan acıların ve eksikliklerin sözcülüğünü üstlenerek ön plana çıktı. Ancak son dönemdeki siyasi hareketliliği, kamuoyunda farklı yorumlara ve soru işaretlerine neden oldu. Bu durumu köşesine taşıyan Ahmet Hakan ise Zan’ın, “yaptığı son siyasi zikzaklardan sonra kafasında korkunç bir soru işareti belirmesine yol açtığını” ifade etti. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan, Gökhan Zan’ı böyle yerin dibine soktu! Kafasında korkunç bir soru işareti belirmiş

“İYİ Parti’den siyasete atıldı. Olmadı. * CHP’den Hatay adayı olmak istedi. Olmadı. * Şimdi TİP’ten Hatay adaylığına gönül indirdi. Oldu. * Deprem felaketinin sosyalleştirdiği, siyasallaştırdığı, simgeleştirdiği bir isimdir Gökhan Zan. *

#2
Foto - Ahmet Hakan, Gökhan Zan’ı böyle yerin dibine soktu! Kafasında korkunç bir soru işareti belirmiş

Depremin ilk günlerinde Gökhan Zan... Yaşadığımız acının sözcülüğünü yaptı. Başımıza gelen felaketin boyutlarını dillendirdi. Eksikleri haykırdı. Göz doldurdu, dikkat çekti, takdir topladı. *

#3
Foto - Ahmet Hakan, Gökhan Zan’ı böyle yerin dibine soktu! Kafasında korkunç bir soru işareti belirmiş

Ancak şu yaptığı son siyasi zikzaklardan sonra kafamda korkunç bir soru işareti belirmiş durumda: Acaba o artık, felaketin rantını yemek için çırpınıp duran biri haline mi geldi?”

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