  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
13
Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

2024-05-14 17:52:52
Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de kritik haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'nin mutlak galip gelmesi gereken maçta Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan bile yetiyor. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, maç öncesinde çarpıcı yorumlarda bulunurken, Fenerbahçe'de aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım ve Ali Koç için bomba sözler söyledi. İşte usta yorumcunun dikkat çeken o ifadeleri...

#1
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Lider Galatasaray, berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıması için mutlak galip gelmesi gerekiyor.

#2
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

#3
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Derbiye sayılı günler kala oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Valilik'ten yapılan açıklamada Fenerbahçe taraftarlarının da stadyuma alınacağı duyuruldu.

#4
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Ligin ilk yarısında oynanan derbi 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Becao forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'nin de oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

#5
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde, mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasını, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar değerlendirdi.

#6
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Bursa'nın İnegöl ilçesini ziyaretinde açıklamalarda bulunan Çakar, "Dün akşam öğrendik ki Aziz Yıldırım aday. Çok büyük bir rekabet olur. Hatta ilerleyen günlerde iş bel altına da girebilir. Yani bel altı derken iftiralar, ne bileyim eski hesaplaşmalar falan, sevmediğim işlerdir."

#7
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

"Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe'nin içinde olsam anlayabilirim. Şu anda şu kazanır net diyemiyorum. 'Kimin kazanmasını istiyorsunuz' derseniz umurumda değil, bana ne. Ben Fenerbahçeli değilim ki" diye konuştu.

#8
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya ilişkin de konuşan Çakar, lig şampiyonunun Galatasaray olacağını belirterek, şöyle konuştu:

#9
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

"Eğer dünya çapında, 100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon. Önce Fenerbahçe yenecek, sonra gidecek Galatasaray bir de Konya'da yenilecek."

#10
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

"Çok imkansız mı, hayır. Futbolda imkansız diye bir şey yok. Ama çok çok zor olduğunu sanırım siz de değerlendirirsiniz."

#11
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

"Bir takımın, Fenerbahçe gibi çok önemli sivil toplum örgütünün, 10 yıl arka arkaya şampiyon olamaması hayatın olağan akışına terstir. Yani arka arkaya mesela yazı tura atıp da 10 defa yazı gelebilir mi.

#12
Foto - Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

"Teorik olarak gelebilir, ama bir tuhaflık var bu işte, 10 yıl olmuş. Üzerine kaybederlerse 11'e giriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Karatay'dan herkesi şok eden uyarı: Üzerine gaz sıkılıyor, sakın bu kuruyemişi yemeyin

Canan Karatay'dan herkesi şok eden uyarı: Üzerine gaz sıkılıyor, sakın bu kuruyemişi yemeyin
Erdoğan AK Parti kararını duyurdu
Gündem

Erdoğan AK Parti kararını duyurdu

AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstişare ve yenilenme sürecimizin sonuc..
Fidan'dan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert cevap

Fidan'dan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert cevap
F-35'lerin ardından şimdi de Rafale savaş uçağı alıyorlar! Hedeflerinde Türkiye'yi vurmak var

F-35'lerin ardından şimdi de Rafale savaş uçağı alıyorlar! Hedeflerinde Türkiye'yi vurmak var
Şamil Tayyar'dan 230 bin lira olan milletvekili maaşlarıyla ilgili beklenmedik iddia! Bu sözler çok konuşulur

Şamil Tayyar'dan 230 bin lira olan milletvekili maaşlarıyla ilgili beklenmedik iddia! Bu sözler çok konuşulur
Bir öğretmen vahşeti daha! Düşük not alan kız öğrenci öğretmenini bıçakladı!
Gündem

Bir öğretmen vahşeti daha! Düşük not alan kız öğrenci öğretmenini bıçakladı!

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Yunus Yılmaz’ı kendisine düşük not verdiği gerekçesiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23