Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

"Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe'nin içinde olsam anlayabilirim. Şu anda şu kazanır net diyemiyorum. 'Kimin kazanmasını istiyorsunuz' derseniz umurumda değil, bana ne. Ben Fenerbahçeli değilim ki" diye konuştu.